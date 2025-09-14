विज्ञापन
IND vs PAK: 'इंतजार करते रह गए पाकिस्तानी खिलाड़ी और...', भारतीय टीम ने पहलगाम के गुस्से का पाक को ऐसे कराया एहसास

Not Shake Hand Between India and Pakistan Players: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप के लीग मुकाबले में 7 विकेट से जबरदस्त जीत हासिल की.

Indian Players Not Shake Hand With Pakistani Players IND vs PAK: भारत ने रविवार को एशिया कप ग्रुप ए लीग मैच में पाकिस्तान पर सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की. सलमान आगा द्वारा पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद, स्पिनर कुलदीप यादव (3/18) और अक्षर पटेल (2/18) की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पाकिस्तान को नौ विकेट पर 127 रन पर रोक दिया. जवाब में, भारत ने कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंदों पर नाबाद 47), अभिषेक शर्मा (13 गेंदों पर 31) और तिलक वर्मा (31 गेंदों पर 31) के महत्वपूर्ण योगदान की बदौलत 15.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारत ने दिन की शुरुआत हार्दिक पांड्या द्वारा खेल की पहली ही वैध गेंद पर सैम अयूब को आउट करने और अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह द्वारा मोहम्मद हारिस को आउट करने के साथ की, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 6 रन हो गया. इसके बाद स्पिनर कुलदीप और अक्षर ने लगातार प्रहार करके पाकिस्तान के मध्यक्रम को ध्वस्त कर दिया.

साहिबज़ादा फ़रहान ने 44 गेंदों पर 40 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन बाकी पाकिस्तानी बल्लेबाज़ इस नरम पिच पर निराशाजनक प्रदर्शन कर पाए. शाहीन अफ़रीदी ने अंत में 16 गेंदों पर नाबाद 33 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को 125 के पार पहुँचाया.

