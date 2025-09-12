विज्ञापन
Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा के 5 बड़े कमाल, मेगा मैच से पहले ही पाकिस्तानी बॉलर पसीने-पसीने

India vs Pakistan: पड़ोसी से मेगा मुकाबला रविवार को है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर दहशत में हैं. और उन्होंने लेफ्टी बल्लेबाज के खिलाफ खास रणनीति बनाई है

  • अभिषेक शर्मा ने U.A.E के खिलाफ पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर पाकिस्तान के बॉलरों को वॉर्निंग जारी कर दी
  • फरवरी में वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक ने १३ छक्के लगाकर छक्कों का रिकॉर्ड बनाया था
  • टी20 अंतरराष्ट्रीय में अभिषेक का स्ट्राइक रेट १९३.४९ है जो उन्हें इस मामले में विश्व का टॉप बल्लेबाज बनाता है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Abhishek Sharma vs Pakistan:  समय गुजरता रहा है और इसी के साथ एशिया कप (Asia Cup 2025) में रविवार को भारत और पाकिस्तान (Ind vs Pak) के बीच मेगा मुकाबले को लेकर फैंस के बीच चर्चा बढ़ती जा रही है. पूर्व क्रिकेटरों की बयानबाजी और एक बार फिर से अपनी-अपनी संभावित टीम बनाने ने गति पकड़ ली है. वहीं, पाकिस्तान खेमे ने भी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. और यूएई से हमारे रिपोर्टर विमल मोहन (Ndtv In UAE) को मिली खबरों के अनुसार पाकिस्तानी बॉलर भारतीय तूफानी लेफ्टी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं. एक वड़ी वजह अभिषेक का पहली ही गेंद से बॉलरों की धुनाई करना तो है ही, तो वहीं इस लेफ्टी बल्लेबाज के छोटे से करियर में भी किए गए बड़े कारनामे एक बहु बड़ी वजह है, जिसने पाकिस्तानी बॉलरों को चिंता में डाल दिया है. चलिए आप अभिषेक के इन 5 बड़े कारनामों पर नजर दौड़ा लें.

कुछ ही सालों में रॉकेट बनी अभिषेक की सालाना कमाई, इतनी नेटवर्थ के मालिक

1. यह हालिया मैसेज बहुत बड़ा है!

एशिया कप में ही गुजरे बुधवार को ही अभिषेक ने पाकिस्तानी बॉलरों को बड़ा मैसेज भेज दिया कि वह बात उनसे किस अंदाज में करेगे. अभिषेक ने संयुक्त अरब अमीरात (Ind vs uae)  के खिलाफ उसके बॉलर हैदर अली की फेंकी पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर यह वॉर्निंग जारी की. और वह लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन गए. इसी पहलू ने पाकिस्तानी बॉलरों को रणनीति के इर्द-गिर्द केंद्रित कर दिया

2. छक्कों की आतिशी बारिश!

इस साल की शुरुआत में ही अभिषेक ने इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी में वानखेड़े में दुनिया भर के बॉलरों को ट्रेलर दिखा दिया था. मुकाबले में खेली 135 रनों की पारी ने अभिषेक ने छक्कों की बारिश करते हुए एक-दो नहीं, बल्कि 13 छक्के जड़े. वह एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारत के पहले और संयुक्त रूप से दुनिया के पांचवें नंबर के बल्लेबाज बन गए.

3. यह स्ट्राइक-रेट छुड़ा रहा पसीना!

अगर अभिषेक के अभी तक खेले कम से कम 18 मैचों को ही पैमान माना लिया जाए, तो यह छोटा पैमाना नहीं है. अभी तक के सफर में वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट (193.49) वाले बल्लेाबज हैं. पूर्ण कालिक टेस्ट दर्जा प्राप्त 12 देशों की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड (60 मैच, 168.71) का नंबर छठा है.

4. पच्चीस साल के भी नहीं हुए और...

इसी महीने की 4 तारीख को ही अभिषेक ने अपना 25वां जन्मदिन मनाया, लेकिन इस उम्र से पहले ही वह तूफानी कारनामा कर चुके हैं. अभिषेक शर्मा टी20 में पच्चीस साल पूरा करने से पहले ही छह शतक बनाने  वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज हैं. निश्चित ही, किसी और बल्लेबाज के लिए इस पर पानी फेरना आसान होने नहीं जा रहा और यह कारनामा बॉलरों को नर्वस करने के लिए काफी है.

5. भारत के लिए सबसे सबसे बड़ा स्कोर 

यूं तो टीम इंडिया में अभिषेक के अलावा और भी बड़े बल्लेबाज हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है, लेकिन वह भारत के लिए सबसे ज्यादा स्कोर (54 गेंदों  में 135 रन) बनाने वाले बल्लेबाज हैं. यह कारनामा लेफ्टी बल्लेबाज ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ किया था. अभिषेक ने इंग्लिश बॉलरों का ऐसा धागा खोला, जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई पड़ी.
 

