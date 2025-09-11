विज्ञापन
Asia Cup 2025: कुछ ही सालों में रॉकेट बन गई अभिषेक शर्मा की सालाना कमाई, जानें कितनी नेटवर्थ के हैं मालिक

India vs UAE: अभिषेक शर्मा ने पहले ही मैच में ट्रेलर दिखा दिया कि उन पर यूएई की धीमी पिचों का कोई असर नहीं है. और वह चिर-परिचित अंदाज में बैटिंग करेंगे

Asia Cup 2025: अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के बॉलरों को मैसेज भेज दिया
  • अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर अपने क्रिकेट करियर में नया मुकाम हासिल किया है
  • आईपीएल में 2018 से अब तक अभिषेक की कमाई लगभग पैंतीस करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है
  • बीसीसीआई से अभिषेक को कैटेगरी सी में सालाना एक करोड़ रुपये की फीस मिलती है
एशिया कप (Asia up 2025) के आगाज से पहले ही टीम इंडिया के युवा सुपर सितारों की सड़क से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक जोर-शोर से चर्चे हैं. इस टीम में एक से बढ़कर एक स्टार है. लेकिन अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) को सभी एक अलग ही नजर से देख रहे हैं. क्रिकेट जगत में एक वह ताजे हवा के झोंके के तरह हैं और उनकी बैटिंग शैली ने इसमें चार चांद  लगा दिए हैं.  बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (Ind vs uae) के खिलाफ 16 गेंदों पर 30 रन से दिखा दिया कि यहां उनका स्टारडम और बढ़ने ही जा रहा है. फैंस उनके बारे में और जानना चाहते हैं और उनकी फीमेंल फॉलोइंग लगातार बढ़ती जा  रही है. 25 साल की उम्र में अभिषेक ने अभी तक भारत के लिए सिर्फ 18 ही मैच खेले हैं, लेकिन उन्होंने इस उम्र में कमाई अच्छी-खासी कर ली है. चलिए अभिषेक की नेटवर्थ(Abhishek Sharma's networth)=(कुल संपत्ति- कुल देनदारी) क्या है.

आईपीएल से कमा चुके हैं इतनी रकम

अभिषेक ने साल 2018 में हैदराबाद के साथ सिर्फ 18 लाख रुपये सालाना फीस के साथ करियर का आगाज किया थो, जो वर्तमान में 14 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा है. अभिषेक के सालाना 18 लाख साल 2021 तक जारी रहे, तो यह फीस बढ़कर 2022 से 2024 तक तीन साल 6.50 करोड़ रही. कुल मिलाकर पिछले आठ साल में अभिषेक करीब 35 करोड़ रुपये की कमाई कर चुके हैं.

बीसीसाई से मिलती है इतनी सालाना फीस

हैदराबाद से सालाना 14 करोड़ रुपये के  साथ ही अभिषेक को BCCI से फिलहाल हर साल एक करोड़ रुपये फीस मिल रही है. वह अनुबंधित खिलाड़ियों की कैटेगिरी 'C'में शामिल हैं.

इन बड़ी कंपनियों के ब्रांड एबैंस्डर भी हैं अभिषेक

अभिषेक का नाम धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है. इसलिए उनकी ब्रांड फीस भी ज्यादा नहीं हैं. वह पर विज्ञापन फिलहाल 10 से 15 लाख रुपये फीस ले रहे हैं. और वह  सरीन स्पोर्ट्स, रियलमी इंडिया, वाडिलाल आइसक्रीम, अमेजन  इंडिया, बिरला ओपनस पैंट्स और ओवेनस्टोरी कंपनियों के मालिक हैं. 

सब मिलाकर इतनी है अभिषेक की वर्तमान नेटवर्थ= (कुल संपत्ति-कुल देनदारी)

अलग-अलग सोर्सों के अनुसार अभिषेक की तमाम पहलुओं से हो रही कमाई और देनदारी को देखते हुए साल 2025 में लेफ्टी बल्लेबाज की कुल नेटवर्थ 12 से 15 करोड़ रुपये है. 


 

