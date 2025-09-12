विज्ञापन
नई दिल्ली:

देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को पद की शपथ (CP Radhakrishnan Oath Ceremony) लेंगे. राष्ट्रपति मुर्मू उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी. सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा. महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे. सुप्रीम कोर्ट में आज उमर खालिद और सरजील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. नेपाल में सत्ता का संकट अब खत्म हो गया है. सुशीला कार्की अंतरिम पीएम की जिम्मेदारी संभालेंगी. सेना और उपराष्ट्रपति ने उनके नाम को सहमति दे दी है. पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक गलती हो सकती है. वह इस पूरी स्थिति से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हैं. देश दुनिया की हर खबर यहां पढ़ें.

ये भी पढ़ें- नेपाल में सत्ता का सस्पेंस खत्म, सुशीला कार्की होंगी अंतरिम प्रधानमंत्री, आधी रात लगी नाम पर मुहर

LIVE UPDATES...

Sep 12, 2025 06:05 (IST)
पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 लोग हिरासत में

दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े 'खिलाफत' आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर पांच लोगों को हिरासत में लिया.

Sep 12, 2025 06:03 (IST)
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को हुई 27 साल की सजा

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश में 27 साल और तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है.

Sep 12, 2025 05:46 (IST)
MP: 15 दिनों से लापता बच्चे का मिला कंकाल- SDOP सेंधवा

मध्य प्रदेश के बड़वानी में लापता किशोर के कंकाल अवशेष मिलने की घटना पर SDOP सेंधवा अजय वाघमारे ने बताया कि बेलघाट गांव के जंगल के पास एक नर कंकाल मिला है. कंकाल की शिनाख्त कपड़ों के आधार पर हुई. कंकाल एक 14 साल के बच्चे का है जो 15 दिनों से लापता था. 

Sep 12, 2025 05:44 (IST)
पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले पर क्या बोले ट्रंप

पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक गलती हो सकती है. बहरहाल, मैं इस पूरी स्थिति से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हूं. उम्मीद है कि यह सब खत्म हो जाएगा.

Sep 12, 2025 05:43 (IST)
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण आज

सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को  उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे. राष्ट्रपति मुर्मू सुबह 10 बजे उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाएंगी.

