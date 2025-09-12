देश के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को पद की शपथ (CP Radhakrishnan Oath Ceremony) लेंगे. राष्ट्रपति मुर्मू उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगी. सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा. महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे. सुप्रीम कोर्ट में आज उमर खालिद और सरजील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. नेपाल में सत्ता का संकट अब खत्म हो गया है. सुशीला कार्की अंतरिम पीएम की जिम्मेदारी संभालेंगी. सेना और उपराष्ट्रपति ने उनके नाम को सहमति दे दी है. पोलैंड में रूसी ड्रोन हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह एक गलती हो सकती है. वह इस पूरी स्थिति से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हैं. देश दुनिया की हर खबर यहां पढ़ें.

ये भी पढ़ें- नेपाल में सत्ता का सस्पेंस खत्म, सुशीला कार्की होंगी अंतरिम प्रधानमंत्री, आधी रात लगी नाम पर मुहर

LIVE UPDATES...