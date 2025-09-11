विज्ञापन
शोएब मलिक ने बताया आखिर क्यों पाकिस्तान को नहीं मिल पाते अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी

Shoaib Malik Big Statement: शोएब मलिक ने एक खास चर्चा के दौरान बताया है कि आखिर क्यों पाकिस्तान की टीम को अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी हासिल नहीं हो पाते हैं.

Shoaib Malik
  • शोएब मलिक ने भारतीय युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी कौशल और प्रदर्शन की खुले तौर पर प्रशंसा की.
  • मलिक ने बताया कि PAK में युवाओं को आत्मविश्वास, स्पष्टता की कमी के कारण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं मिल पाता है.
  • अभिषेक शर्मा ने एशिया कप के पहले मैच में तेज़ी से रन बनाते हुए 16 गेंदों में 30 रन और तीन छक्के लगाए।
Shoaib Malik Big Statement: पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर शोएब मलिक ने टीम इंडिया के युवा स्टार अभिषेक शर्मा की जमकर सराहना की है. इसके अलावा उन्होंने बताया है कि आखिर क्यों पाकिस्तान की टीम को अभिषेक जैसे खिलाड़ी हासिल नहीं होते हैं. उन्होंने एक शो के दौरान बातचीत करते हुए कहा, 'स्पष्टता और आत्मविश्वास, स्पष्टता से आत्मविश्वास आता है. देखें अभिषेक शर्मा ने 16 मैचों में 535 रन बनाए हैं. इस दौरान औसत 33.43 का और स्ट्राइक रेट 193.84 का रहा. क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे खिलाड़ी खेल नहीं सकते. हमारे भी खेल सकते हैं. जो हम टैलेंट की बात करते हैं. टैलेंट जरूर है. अब टैलेंट को आत्मविश्वास कैसे दोगे. आत्मविश्वास दोगे उसे स्पष्टता देकर. लेकिन अगर उसे यही नहीं पता कि उसे दो मैच के बाद तीसरे में होना है कि नहीं होना है. आपको तो उसका बेस्ट निकालना है ना. हमारा सिस्टम हमारे युवाओं का बेस्ट नहीं निकाल पाता है. हमारे जो पुराने वाले हैं उन्हीं का बेस्ट नहीं निकाल पाए वह. बिना किसी जवाब के वो किसी भी सीरीज से साइड कर देते हैं. युवाओं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है. ऐसे में जो आपके अंदर नैसर्गिक टैलेंट है. वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता है.'

एशिया कप के पहले ही मैच में अभिषेक शर्मा ने मचाया तूफान 

एशिया कप 2025 के पहले ही मुकाबले में अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर चला. उन्होंने अपनी टीम के लिए लक्ष्य का पीछा करते हुए कुल 16 गेंदों का सामना किया. इस बीच 187.50 की स्ट्राइक रेट से 30 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से दो चौके और तीन खूबसूरत छक्के देखने को मिले. जिसके बाद मलिक ने चर्चा के दौरान अपने खिलाड़ियों की अभिषेक शर्मा से तुलना की. 

अभिषेक शर्मा का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 

बात करें अभिषेक शर्मा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 18 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 17 पारियों में 33.24 की औसत से 565 रन आए हैं. शर्मा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दो शतक और दो अर्धशतक दर्ज है. यहां उन्होंने 193.50 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. 

