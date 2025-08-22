'यह बहुत ही अच्छी टीम', श्रेयस अय्यर को लेकर मचे बवाल के बीच सहवाग ने दी टीम को हरी झंडी

Virender Sehwag on Team India: एक तरफ जहां एशिया कप के लिए घोषित भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की अनदेखी पर पूर्व क्रिकेटरों ने बवाल मचा रखा है, तो वहीं सचिन तेंदुलकर और उनके स्तर के दिग्गजों ने मामले पर चुप्पी साधी हुई है. ऐसा लगता है कि ये टीम से संतुष्ट हैं और अब इन्होंने अय्यर को न छूकर भारत की दावेदारी को लेकर बोलना शुरू कर दिया है. शुरुआत करते हुए वीरेंद्र सहवाग भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि सूर्यकुमार यादव के निर्भिक नेतृत्व में मौजूदा टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम आगामी एशिया कप जीत सकती है. यह महाद्वीपीय टूर्नामेंट नौ से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा.

टी20 प्रारूप के इस टूर्नामेंट का 2016 में पहला संस्करण जीतने वाली भारतीय टीम को ग्रुप ए में पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान, ओमान और मेजबान संयुक्त अरब अमीरात के साथ रखा गया है. ग्रुप बी में श्रीलंका, हांगकांग, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं.

सहवाग ने आगामी टूर्नामेंट के प्रसारणकर्ता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ‘रग रग में भारत'अभियान के मौके पर कहा, ‘इस भारतीय टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का सही मिश्रण है. और सूर्यकुमार के निर्भिक नेतृत्व में टीम एक बार फिर एशिया में अपना दबदबा बना सकती है. उनकी आक्रामक मानसिकता टी20 प्रारूप के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और अगर टीम इसी इरादे से खेलती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ट्रॉफी जीत सकता है.'

वीरू बोले, ‘यह (रग रग में भारत) अभियान भारतीय क्रिकेट की धड़कन को खूबसूरती से जीवंत करता है. आप देश के किसी भी हिस्से से हों, जब भारत खेलता है तो भावनाएं हमें एकजुट करती हैं. मैं इसमें भी यही जुनून महसूस कर सकता हूं और यही जुड़ाव क्रिकेट को इतना ताकतवर बनाता है.' सूर्यकुमार एशिया कप में 15 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे जबकि टेस्ट कप्तान शुभमन गिल उनके उप कप्तान होंगे. एशिया कप के सभी मैच दो स्थान दुबई और अबुधाबी में आयोजित किए जाएंगे.



