एशिया कप के लिए तीसरे पेसर की रेस में इन बॉलरों में कड़ी टक्कर, गंभीर का चहेता देगा इस परफॉरमर को मात?

Jasprit Bumrah: एशिया कप के लिए घोषित होने वाली टीम में दो पेसर बुमराह और अर्शदीप का चयन एकदम पक्का है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तीसरा पेसर कौन होगा

Asia Cup 2025: अर्शदीप उन 2 पेसरों मे से एक हैं, जिनकी जगह पक्की है
  • भारतीय टीम का एशिया कप 2025 के लिए चयन मुंबई में अजीत अगरकर की अगुवाई में मंगलवार को
  • जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जगह टीम में पक्की मानी जा रही है, तीसरे पेसर का चयन बाकी है
  • हर्षित राणा को गौतम गंभीर का पसंदीदा माना जाता है, जिनका अनुभव और भविष्य उज्जवल माना जाता है
India team announcement for Asia Ciup 2025: मंगलवार को अगले महीने यूएई में खेले जाने वाले एशिया कप (2025) के लिए भारतीय टीम का ऐलान होगा. कई पहलुओं से करोड़ों फैंस के मन में सवाल चल रहे हैं, तो पूर्व क्रिकेटर और मीडिया को भी इन सवालों को बेसब्री से इंतजार है. मंगलवार दोपहर 1:30 बजे जब अजीत अगरकर की अगुवाई में मुंबई में मीटिंग शुरू होगी, तो इसके कुछ घंटे बाद ही यह पता चल पाएगा कि तीसरे पेसर की लड़ाई में गौतम गंभीर का पसंदीदा भारी पड़ता है, या फिर मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) या प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) में से कोई एक. दो मीडिया  पेसरों के रूप में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और लेफ्टी अर्शदीप (Arshdeep Singh) की जगह पक्की है, लेकिन कुछ बड़े सवालों में से एक बड़ा प्रश्न यही है कि तीसरा मीडिया पेसर कौन होगा. 

क्या गौतम का पसंदीदा भारी पड़ेगा?

यह सभी जानते हैं कि दिल्ली के लंबे-गठीले हर्षित राणा हेड कोच गौतम गंभीर के कितने ज्यादा प्रिय हैं. राणा ने झलक दिखाई है कि वह भविष्य के अच्छे ऑलराउंडरों में शुमार हो सकते हैं. उनकी गेंदों में गति और स्विंग दोनों ही हैं, लेकिन यूएई की पिचों पर अनुभव कहीं ज्यादा मायने हैं.  ऐसे में 24वें साल में चल रहे और भारत के लिए 2 टेस्ट, 5 वनडे और 1 टी20 मैच खेलने वाले हर्षित राणा बाकी प्रतिस्पर्धियों पर कितने भारी पड़ते हैं, यह देखने वाली बात होगी. 

प्रसिद्ध कृष्णा की अनदेखी करना बहुत ही मुश्किल

बात सिर्फ यही नहीं है कि प्रसिद्ध कृष्णा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खत्म हुई टेस्ट सीरीज के आखिरी और पांचवें टेस्ट में दोनों पारियों में 8 विकेट लेकर सीरीज बराबर करने में अहम रोल निभाया था. इससे बड़ी बात है कि इस साल आईपील में उनका प्रदर्शन. कुछ महीनों पहले की तुलना में अपनी गति खासा बढ़ा लेने वाले इस लंबू पेसर ने गति से बल्लेबाजों को पाटा विकेट पर बैकफुट पर भेजने लायक खासी गति बढ़ा ली है. और इसी का असर था कि प्रसिद्ध कृष्णा ने आईपीएल में 15 मैचों में सबसे ज्यादा 25 विकेट लिए. और अगर चयन समिति की चली और सही चयन होगा, तो तीसरे पेसर प्रसिद्ध कृष्णा ही हर हाल में बनने चाहिए. 

