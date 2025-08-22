Asia Cup 2025: सेलेक्टरों से हुई क्यों हुई यह बड़ी चूक, एशिया कप टीम में है इतने खिलाड़ियों को चुनने की इजाजत

गुजरे मंगलवार को एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम के ऐलान के बाद क्रिकेट गलियारे में भूचाल सा मचा हुआ है. और इसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं पिछल कुछ सीजन में सुपर परफॉरमर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer).फैंस तो छोड़िए, तमाम पूर्व सक्रिय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को टीम से बाहर रखने पर हैरानी जता रहे हैं. ये इस बात पर ज्यादा हैरान हैं कि इस बल्लेबाज को 5 रिजर्व खिलाड़ियों के लायक भी नहीं समझा गया. बहरहाल, जो नई बात सामने आई, वह और भी ज्यादा हैरान करने वाली है और वह यह है कि एशिया कप के लिए टीम चुनने के दिशा निर्देशों के तहत 17 सदस्यीय टीम चुनी जा सकती थी.

आखिर यह कैसी पॉलिसी है?

बहुत ही हैरानी की बात है कि जब 17 खिलाड़ियों को चुने जाने की इजाजत थी, तो फिर BCCI ने 15 सदस्य टीम क्यों चुनी. अगर नियमों के तहत दो और खिलाड़ी चुन लिए जाते, तो इससे तो टीम को और ज्यादा मदद ही मिलती. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 17 के बजाय 15 सदस्यीय टीम सेलेक्टरों ने खुद चुनी, या फिर ऐसा BCCI के निर्देश पर किया गया. और अगर बीसीसीआई के निर्देश पर किया गया, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? अगर मेगा इवेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम चुनी जाती है, तो वह बवाल बिल्कुल भी नहीं मचता, जो हाय-तौबा अब हो रही है. और बीसीसीआई को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है.

पाकिस्तान सहित इस देश ने चुनी 17 सदस्यीय टीम

अभी तक भारत को मिलाकर हांगकांग और पाकिस्तान ने अपनी-अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. और इन दोनों ही देशों ने 17 सदस्यीय टीम चुनी है. अभी ओमान, श्रीलंका, यूएई, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को अपनी टीम का ऐलान करना बाकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि ये देश मेगा इवेंट के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान करेंगे. ऐसे में यह सवाल बड़ा हो चला है कि जब भारत के पास इतने शानदार विकल्प थे, खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई की जा सकती थी, तो ऐसे में एशिया कप के लिए 17 की जगह 15 सदस्यीय टीम का ऐलान क्यों किया गया?