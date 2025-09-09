Asia Cup 2025: गिल की 77 नंबर जर्सी की कहानी, जानें शुभमन की जुबानी, धाकड़ बल्लेबाज ने किया वजह का खुलासा

टीम इंडिया एशिया कप (Asia Cup 2025) की तैयारियों के लिहाज से चरम पर है! यूएई (Ind vs Uae) के खिलाफ अभियान का आगाज बुधवार से हो रहा है, तो कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान (Ind vs Pak) से बहुतप्रतीक्षित टक्कर होगी. मुकाबले से पहले हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ रनों का अंबार लगाने वाले शुभमन गिल (Shubman Gill) की जोर-शोर से चर्चा है. और अब जब वह व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में बढ़े हुए स्टारडम के साथ लौटे हैं, मीडिया और फैंस का फोकस भी उन पर बढ़ गया है. सोमवार को उनके जन्मदिन के अवसर पर स्टार-स्पोर्ट्स ने एक वीडियो जारी किया. इसमें वह प्रसिद्ध 77 नंबर की जर्सी पहने दिखाई पड़ रहे हैं. वैसे जर्सी के पीछे छपे 77 नंबर की एक अलग ही कहानी है.

खिलाड़ी की जर्सी के पिछले हिस्से पर छपे नाम, नंबर या किसी और बात के पीछे कोई न कोई बहुत ही खास वजह होती है. जैसे पूर्व कप्तान एमएस धोनी के लिए 7 नंबर बहुत ही लकी है. ऐसे में आप इस नंबर को उनकी जर्सी पर ही नहीं, ब्कि बाकी चीजों पर भी देख सकते हैं. गिल ने मिले 77 नंबर के पीछे का खुलासा करते हुए कहा, 'वह अंडर-19 विश्व कप में अपने लिए 7 नंबर चाहते थे, लेकिन उनके हिस्से में 77 नंबर आया'. उन्होंने कहा, 'मेरी जर्सी का नंबर 77 है. और यह मिलने की वजह यह है कि अंडर-19 विश्व कप के दौरान मैं जर्सी के पीछे 7 नंबर चाहता था, लेकिन यह उपलब्ध नहीं था. इसलिए मैंने 77 नंबर लिया.' वहीं, गिल ने चैनल की ओर से पोस्ट किए वीडियो में नेट पर बैटिंग के दौरान 'पसंदीदा टक्कर' के बारे में भी बताया.

गिल बोले, 'नेट पर मुझे केवल बुमराह के साथ 'भिड़ने' में ही मजा आता है. वह हमेशा ही आपको निशाना बनाते हैं और कभी भी किसी भी बल्लेबाज को एक इंच का भी मौका नहीं देते. बुमराह नेट पर भी हमेशा बल्लेबाज पर हावी रहना चाहते हैं. वह दिखाते हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ हैं.'