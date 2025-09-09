एशिया कप के बीच T20 World Cup को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन से शुरू हो सकता है टूर्नामेंट- रिपोर्ट

एशिया कप 2025 की शुरुआत मंगलवार से हो गई है. टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हांग-कांग के बीच हुआ. इस टूर्नामेंट की शुरुआत के दौरान ही टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई. बता दें, अगले साल होने वाला टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है. इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी. 15 टीमों ने अपनी जगह पक्की कर ली है. जबकि पांच टीमों का क्वालिफिकेशन बाकी है.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, टी20 विश्व कप 2026 के 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेले जाने की संभावना है. मुकाबले भारत में कम से कम पांच वेन्यू और श्रीलंका में दो स्थानों पर खेले जाएंगे. अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचता है तो अहमदाबाद फाइनल की मेजबानी करेगा. लेकिन अगर पाकिस्तान खिताबी मुकाबले में पहुंचने में सफल हुआ तो यह कोलंबो में होगा. ICC ने अभी कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया है, लेकिन उसने विंडो की पहचान कर ली है और भाग लेने वाले देशों को सूचित कर दिया है.

वर्तमान में 15 टीमें- भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है. शेष पांच टीमों में से दो अफ्रीका क्षेत्रीय क्वालीफायर से और तीन एशिया और पूर्वी एशिया प्रशांत क्वालीफायर से आएंगी.

इस बार का फॉर्मेट भी वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 पुरुष टी 20 विश्व कप के समान होगा. जहां 20 टीमों को पांच-पांच के चार ग्रुप में बांटा गया था. प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें सुपर आठ राउंड के लिए क्वालीफाई करेंगी. जहां एक बार फिर आठ टीमों को चार के दो समूहों में विभाजित किया जाएगा. प्रत्येक सुपर आठ समूह से शीर्ष दो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी.

