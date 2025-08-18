India squad for Asia Cup: एशिया कप के लिए टीम का ऐलान 19 अगस्त को होने वाला है. भारतीय टीम में किन-किन खिलाड़ियों का चयन होगा. इसको लेकर अभी से बातें शुरू हो गई है. वहीं, रिपोर्ट के अनुसार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की टीम इंडिया में वापसी हो सकती है. हाल के समय में अय्यर ने खासकर घरेलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस किया है, ऐसे में उम्मीद है कि चयनकर्ता अय्यर को टी-20 टीम में मौका देंगे. अय्यर ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में टी20I मैच खेला था, द हिंदू के अनुसार, चयनकर्ता और टीम प्रबंधन यूएई की मुश्किल परिस्थितियों के लिए अनुभवी मध्यक्रम के बल्लेबाज पर नज़र गड़ाए हुए हैं. अगर अय्यर को चुना जाता है, तो बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे या रिंकू सिंह के बीच मुकाबला हो सकता है, जो इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की आखिरी टी20I टीम का हिस्सा थे.

अय्यर का आईपीएल 2025 सीज़न शानदार रहा था. उन्होंने 50.33 की औसत से 604 रन बनाए और छह अर्धशतक भी लगाए. उन्होंने इस दौरान 39 छक्के लगाए, जो किसी एक सीज़न में किसी कप्तान की ओर से लगाए गए सबसे ज़्यादा छक्के थे. उनका स्ट्राइक रेट (175.07) एक सीज़न में 600 से ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों में तीसरा सबसे अच्छा रहा था.

रियान पराग का क्या होगा

वहीं, इसके अलावा रियान पराग और रिंकू सिंह को टीम इंडिया में मौका मिलेगा या नहीं, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर रियान पराग की एक झलक साझा की. क्लिप में, पराग अपनी ट्रेनिंग रूटीन में व्यस्त दिख रहे हैं और नेट्स में अपने बल्लेबाजी स्ट्रोक्स दिखा रहे हैं. रॉयल्स के इस ऑलराउंडर को इस दौरान गेंदबाजी करते भी देखा गया.

पिछले आईपीएल सीज़न में अपने प्रदर्शन से प्रभावित करने वाले 22 वर्षीय पराग चयनकर्ताओं की नज़र में हैं. उन्होंने आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ एक मैच में लगातार छह छक्के लगाने का कमाल भी किया था. आईपीएल में अपने बेहतरीन योगदान के अलावा, पराग ने इंटरनेशनल स्तर पर भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है. यही नहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने उन्हें एशिया कप 2025 के लिए अपनी संभावित टीम में भी शामिल किया है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि चयनकर्ता अय्यर और रियान पराग में से किसे टीम में चयन करते हैं.

Photo Credit: BCCI

सूर्यकुमार चयन बैठक में शामिल होंगे

एशिया कप 2025 के लिए टीम का चयन 19 अगस्त को मुंबई में किया जाएगा. टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव हर्निया सर्जरी से उबरने के बाद बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इस बैठक में शामिल होंगे. गौरतलब है कि स्काई ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है.