एशिया कप के लिए इन दो खिलाड़ियों की वापसी तय! गंभीर के कोच बनने के बाद पहली बार मिलेगी टी20 टीम में जगह- रिपोर्ट

श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा ने गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद से भारत के लिए कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. लेकिन उनका यह वनवास अब खत्म हो सकता है क्योंकि एशिया कप के लिए उनकी टीम इंडिया में वापसी तय बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट की मानें को परिस्थितियों को देखते हुए दोनों को मौका मिलना तय है. बता दें, एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार 19 अगस्त को होना है.

गौतम गंभीर 2024 में भारतीय टीम के हेड कोच बने थे और तबसे अय्यर और जितेश को टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया है. भारत के लिए 51 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके श्रेयस अय्यर ने भारत के लिए आखिरी टी20 मुकाबला दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. जबकि जितेश शर्मा, जिन्होंने 2023 में नेपाल के खिलाफ एशियन गेम्स में अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया था, उन्होंने जनवरी 2024 के बाद से टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेला है. जितेश शर्मा ने आईपीएल 2025 में आरसीबी की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, चयन पैनल 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप के लिए टीम को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को बैठक करेगा. श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा को भारत के टी20 सेट-अप में वापस बुलाए जाने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ता और टीम प्रबंधन संयुक्त अरब अमीरात में अपेक्षित धीमी पिचों के लिए एक अनुभवी मध्य-क्रम बल्लेबाज को शामिल करने पर सहमत हैं. यदि श्रेयस को चुना जाता है, तो इसका मतलब शिवम दुबे या रिंकू सिंह में से किसी एक को बाहर रहना पड़ सकता है. ये दोनों खिलाड़ी जनवरी-फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ हुई टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा थे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पहले आईपीएल खिताब में अहम भूमिका निभाने वाले जितेश को ध्रुव जुरेल की जगह लेने की उम्मीद है, जो इंग्लैंड सीरीज के दौरान रिजर्व विकेटकीपर थे. इसके अलावा चयनकर्ताओं को यह भी तय करना होगा कि टी20 टीम में जसप्रीत बुमराह को शामिल किया जाए या नहीं. मोहम्मद शमी के अनुपलब्ध होने के कारण, एक तेज गेंदबाज का स्थान खाली है. बहस इस बात पर हो सकती है कि बुमराह को वापस लाया जाए या मजबूत आईपीएल अभियान के बाद प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया जाए.

