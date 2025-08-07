विज्ञापन
विशेष लिंक

Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए टीम इंडिया में होने जा रही इस खिलाड़ी की एंट्री, आईपीएल में मचाया था धमाल

Shreyas Iyer in Asia Cup T20 Team: श्रेयस अय्यर के लिए आईपीएल 2025 काफी शानदार रहा था. उनकी अगुवाई में पंजाब किंग्स एक दशक बाद आईपीएल फाइनल में पहुंचने में सफल हुई थी.

Read Time: 4 mins
Share
Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए टीम इंडिया में होने जा रही इस खिलाड़ी की एंट्री, आईपीएल में मचाया था धमाल
Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए टीम इंडिया में होने जा रही इस खिलाड़ी की एंट्री
  • श्रेयस अय्यर को एशिया कप के लिए भारत की टी20 और टेस्ट टीम में वापसी का मौका मिल सकता है.
  • अय्यर ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए टीम को फाइनल तक पहुंचाया था.
  • अय्यर घरेलू क्रिकेट में अच्छी फॉर्म में हैं. रणजी में उन्होंने 5 मैचों में 68.57 की औसत से रन बनाए थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत के इंग्लैंड दौरे के लिए जगह नहीं मिलने के बाद श्रेयस अय्यर का टी20 टीम में वापसी होने जा रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो श्रेयस अय्यर, जो अभी सिर्फ वनडे सेटअप का हिस्सा हैं, उनकी ना सिर्फ टी20 टीम में बल्कि टेस्ट टीम में भी वापसी हो सकती है. एशिया कप के लिए अगस्त में भारतीय चयनकर्ता टीम का चुनाव कर सकते हैं और उस टीम में अय्यर को मौका दिया जा सकता है. बता दें, श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के फाइनल में जगह बनाई थी, जहां उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. पंजाब एक दशक बाद आईपीएल फाइनल में पहुंची थी.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के 30 वर्षीय क्रिकेटर खेल के सभी प्रारूपों में मध्य क्रम में एक स्थान के लिए गंभीर दावेदार है. सूत्रों की मानें तो,"हमें सभी प्रारूपों में मध्य क्रम में अय्यर की क्लास और अनुभव की आवश्यकता है. यह कुछ ऐसा है जिसे हमने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान इंग्लैंड में मिस किया था. चयनकर्ताओं को पता है कि अय्यर स्पिन गेंदबाजी का एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, जो घरेलू सीज़न में महत्वपूर्ण होगा जिसमें चार टेस्ट शामिल होंगे - वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो-दो." 

अय्यर को दलीप ट्रॉफी के लिए वेस्ट जोन टीम में चुना गया है, जो 28 अगस्त से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेला जाएगा. गत चैंपियन होने के कारण सेमीफाइनल में प्रवेश पाने वाला वेस्ट जोन 4 सितंबर से सीधे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में खेलेगा.

पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान पीठ की समस्या और खराब फॉर्म के कारण उन्हें अपनी जगह गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद से अय्यर टेस्ट में टीम से बाहर हो गए हैं. हालांकि, फैसला लेने वालों को लगता है कि घरेलू क्रिकेट खेलने में अनिच्छा व्यक्त करने  और फिर अपना अनुबंध खोने के बाद से अय्यर ने सभी सही काम किए हैं. रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए 30 वर्षीय खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने पिछले सीज़न में पांच मैचों में दो शतकों के साथ 68.57 की औसत से 480 रन बनाए थे.

अय्यर के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो इस खिलाड़ी ने अभी तक 14 टेस्ट मैचों में 36.86 की औसत से 811 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और पांच अर्द्धशतक शामिल हैं. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट पिछले साल फरवरी में वाइजैग में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. 30 वर्षीय मुंबईकर मार्च में दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी जीत में भारत के शीर्ष रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने पांच मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए, जिसमें दो अर्द्धशतक शामिल थे. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 62 गेंदों में 45 और फाइनल में 62 गेंदों में 48 रन की उनकी पारी महत्वपूर्ण साबित हुई.

अगले साल होने वाली टी20 वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा. 9 सितंबर से 28 सितंबर तक टूर्नामेंट का आयोजन होना है और इसमें अय्यर अपना जलवा दिखा सकते हैं. अय्यर ने आईपीएल 2025 में 17 मैचों में 50.33 की औसत से 604 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्द्धशतक आए. उनका सर्वोच्च स्कोर 97 रनों का रहा. बता दें, श्रेयस अय्यर ने 51 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30.66 की औसत से 1104 रन बनाए हैं. टी20 अंतरराष्ट्रीय में अय्यर का स्ट्राइक रेट 136.12 का है और उनके बल्ले से 8 अर्द्धशतक आए हैं. अय्यर ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच 2023 में खेला था. 

यह भी पढ़ें: IND vs ENG:" कोई भी अन्य खिलाड़ी..." चोटिल कंधे के साथ बल्लेबाजी को आने पर क्रिस वोक्स ने तोड़ी चुप्पी

यह भी पढ़ें: IND vs ENG: "वन ऑर्म मैन डिलिवर ड्रामा..." इंग्लैंड के ओवल टेस्ट हारने पर इंग्लिश मीडिया ने क्या लिखा?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shreyas Santosh Iyer, Cricket, India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com