Asia Cup 2025: शुभमन गिल के आने से संजू नहीं बल्कि ये दो खिलाड़ी होंगे बाहर! कैफ ने प्लेइंग XI को लेकर दिया नया समीकरण

Mohammad Kaif Sanju Samson Team India Playing XI for Asia Cup: एशिया कप के लिए जब से भारतीय दल का ऐलान हुआ है, तभी से दिग्गजों ने कहना शुरू कर दिया कि संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बनती है. सूर्यकुमार यादव इस टीम के कप्तान हैं तो इंग्लैंड दौरे पर रनों का अंबार लगाने वाले शुभमन गिल को इस टीम का उपकप्तान बनाया गया है. ऐसे में गिल की प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की है और वह अभिषेक के साथ पारी की शुरुआत करते दिख सकते हैं. वहीं अब मोहम्मद कैफ ने प्लेइंग इलेवन को लेकर एक नया समीकरण दिया है. कैफ ने कहा है कि संजू को तीसरे स्थान पर खेलना चाहिए और मैनेजमेंट जितेश को कुछ दिन बाहर बिठा सकता है.

संजू सैमसन के समर्थन में आए मोहम्मद कैफ

कैफ ने संजू को लेकर कहा,"क्या आपको पता है, संजू सैमसन इस एशिया कप स्क्वाड के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं. 2015 में उनका डेब्यू हुआ था. 2024 में जहां रोहित शर्मा की टीम जीती थी, वहां भी स्क्वाड में थे. लेकिन उन्हें वहां खेलने का मौका नहीं मिला. उन्हें अगले साल खेलने का मौका मिला. तो वह 2024 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. 180 का स्ट्राइक रेट रहा, 436 रन बनाए थे. अभी केरल प्रीमियर लीग में, वहां भी शतक मार रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, फॉर्म इनके साथ है. आईपीएल में जहां छक्के मारने की बात आती है, टॉप-10 में इनका नाम है."

कैफ ने नया समीकरण देते हुए कहा कि राशिद खान के खिलाफ संजू बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.. कैफ ने कहा,"जब राशिद खान मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने आएंगे, तो इससे अच्छा प्लेयर उनके खिलाफ कोई नहीं हो सकता."

मोहम्मद कैफ ने आगे कहा,"सबसे मुश्किल कंडिशन होती है दक्षिण अफ्रीका में बतौर बल्लेबाज, वहां दो शतक बतौर ओपनर इन्हें बना दिया. तो इनको तेज गेंदबाजी खेलनी आती है, स्पिन खेलनी आती है. आईपीएल में हर साल 400-500 रन बनाते ही आ रहे हैं. मेरा मानना है कि ओपनर तो अभिषेक शर्मा वहां पर हैं, गिल के साथ ओपन करेंगे. मेरा मानना है कि नंबर-3 पर तिलक वर्मा हैं. मेरा मानना है कि उनको आप वहां इंतजार करा सकते हैं."

कैफ ने आगे कहा,"संजू बहुत साल से खेल रहे हैं, इनको ग्रूम कर सकते हैं.इन्हें लगातार मौका दें. छह महीने के बाद वर्ल्ड कप है. यह खिलाड़ी मौका डिजर्व करता है. हार्डवर्क बल्लेबाज है, इसीलिए मौका डिजर्व करता है."

बिगड़ जाएगा प्लेइंग इलेवन का पूरा समीकरण

गिल के आने से संजू को बाहर बैठना पड़ सकता है. ऐसे में जितेश शर्मा को विकेटकीपिंग का जिम्मा मिल सकता है. लेकिन अगर कैफ की सलाह पर जाएं तो तिलक के साथ साथ जितेश को भी बाहर बैठना पड़ सकता है क्योंकि तब टीम दो विकेटकीप के साथ नहीं जाएगी और शिवम दुबे को भी मौका मिल सकता है.

