विज्ञापन
विशेष लिंक

Delhi-NCR Earthquake: अफगानिस्‍तान में आया भूकंप, हिल गया दिल्‍ली-एनसीआर, कहां-कहां महसूस हुए झटके?

EMSC ने कहा है कि ये क्राउडसोर्स्ड डिटेक्शन है और फिलहाल इसे सिस्मोलॉजिकल रूप से वेरिफाई किया जाना बाकी है. 

Read Time: 2 mins
Share
Delhi-NCR Earthquake: अफगानिस्‍तान में आया भूकंप, हिल गया दिल्‍ली-एनसीआर, कहां-कहां महसूस हुए झटके?
  • दिल्ली-NCR में रविवार रात करीब 12:55 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग अचानक चिंता में आ गए.
  • यूरोपियन मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्‍तान में होने की संभावना जताई गई.
  • स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर भूकंप के झटकों का अपना अनुभव साझा किया. जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली-NCR में रविवार की देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए. यूरोपियन मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में होने की आशंका जताई जा रही है. ये झटके रात के करीब 12:55 बजे दर्ज किए गए. EMSC ने शुरुआत में कहा कि ये क्राउडसोर्स्ड डिटेक्शन है और फिलहाल इसे सिस्मोलॉजिकल रूप से वेरिफाई किया जाना बाकी है. बाद में पता चला कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में कहीं था. 

स्थानीय लोग सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं. राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी तरह के नुकसान या जनहानि की खबर नहीं आई है.

कहां-कहां भूकंप के झटके?

जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार, अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. जर्मन एजेंसी ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई में आया था. वहीं, यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) ने बताया कि भूकंप करीब 35 किलोमीटर की गहराई पर आया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों, जिसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र भी शामिल है में भूकंप के झटके महसूस किए गए.

लगातार आ रहे हैं भूकंप 

हाल के हफ्तों में कई बड़े भूकंपों की सूचना मिली है. पिछले महीने, रूस के कुरिल द्वीप समूह के पूर्व में रिक्टर पैमाने पर 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था. यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार, इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी. 30 जुलाई को रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर 8.8 तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसके कारण अधिकारियों को देश के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Earthquake, Delhi Earthquake Latest, Delhi Earthquake News, Delhi Earthquake Today, Delhi Earthquake Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com