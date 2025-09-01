SCO Summit 2025: चीन के तियानजिन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन ( SCO Summit) पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. आज इस शिखर सम्‍मेलन का मुख्‍य आयोजन हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी एससीओ लीडर्स की सोमवार यानी 1 सितंबर को मीटिंग होगी. इस दौरान दुनिया में कई मोर्चों पर चल रहे युद्वों से लेकर आर्थिक संबंधों तक पर बात होने की उम्‍मीद है. एससीओ सम‍िट को आज पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे. ऐसे में एससीओ नेताओं की जॉइंट स्टेटमेंट पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. आज पीएम मोदी और रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन की समिट से इतर मुलाकात भी होगी. इस दौरान अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और यूक्रेन से जारी रूस के युद्ध पर बातचीत हो सकती है.

SCO समिट LIVE