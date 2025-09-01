विज्ञापन
शंघाई:

SCO Summit 2025: चीन के तियानजिन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन ( SCO Summit) पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. आज इस शिखर सम्‍मेलन का मुख्‍य आयोजन हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी एससीओ लीडर्स की सोमवार यानी 1 सितंबर को मीटिंग होगी. इस दौरान दुनिया में कई मोर्चों पर चल रहे युद्वों से लेकर आर्थिक संबंधों तक पर बात होने की उम्‍मीद है. एससीओ सम‍िट को आज पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे. ऐसे में एससीओ नेताओं की जॉइंट स्टेटमेंट पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. आज पीएम मोदी और रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन की समिट से इतर मुलाकात भी होगी. इस दौरान अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और यूक्रेन से जारी रूस के युद्ध पर बातचीत हो सकती है. 

SCO समिट LIVE

Sep 01, 2025 07:11 (IST)
PM Modi in SCO Summit: पीएम मोदी के भाषण पर टिकीं नजरें

प्रधानमंत्री मोदी की छवि एक प्रमुख वैश्विक लीडर के रूप में पिछले कुछ सालों में सामने आई हैं. पीएम मोदी जब किसी वैश्विक मंच पर बोलते हैं, तो दुनियाभर की नेताओं का ध्‍यान उस पर होता है. एससीओ समिट में आज पीएम मोदी भी संबोधित करेंगे. पीएम मोदी के भाषण पर दुनियाभर की उत्सुकता से नजरें टिकी हुई हैं.वैसे भी चीन, रूस और भारत जैसे विकासशील देशों के साथ एससीओ दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक-चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है.  

Sep 01, 2025 07:07 (IST)
SCO Summit 2025: 'टैरिफ टेरर' होगा अहम मुद्दा... दुनियाभर के नेताओं की नजरें टिकी

एससीओ समिट की बैठक पर आज अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप समेत दुनियाभर के नेताओं की नजरें टिकी हुई हैं. आज इस समिट में 10 सदस्य देशों के साथ ही आमंत्रित वैश्विक नेता कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी-अपनी बात रखेंगे. इस दौरार प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधित करेंगे. चीन ने इस बार सदस्य देशों के अलावा 20 विदेशी नेताओं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित 10 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है. बैठक के दौरान सदस्य देशों के संबंधों के लिए एक नया रोडमैप तैयार होने की व्यापक उम्मीद है. बैठक के दौरान 'टैरिफ टेरर' भी अहम मुद्दा हो सकता है.

Sep 01, 2025 06:57 (IST)
SCO Summit: दुनियाभर के नेता यहां करेंगे कई मुद्दों पर मंथन

एससीओ लीडर्स की बैठक की तैयारियां पूरी हो गई हैं. तियानजिन में शंघाई सहयोग परिषद (एससीओ) की आज होने वाली बैठक स्थल के बाहर के दृश्य देखिए.

Sep 01, 2025 06:53 (IST)
Modi-Jinping Meeting: PM मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात

एससीओ लीडर्स की बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की. इस दौरान अमेरिका के ‘टैरिफ वॉर’ का मुकाबला करने का संकेत देते हुए भारत और चीन ने रविवार को वैश्विक व्यापार को स्थिर करने के लिए व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने का संकल्प लिया. प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चुनौतियों से निपटने के लिए द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने और सीमा मुद्दे के 'उचित' समाधान की दिशा में काम करने पर सहमति जताई.

SCO Summit 2025 LIVE, PM Modi In SCO Summit, PM Modi Putin Meeting
