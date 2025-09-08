Asia Cup 2025 Live Streaming: जानें कब और कहां देखें एशिया कप के मैच, कितने बजे होंगे शुरू, ऐसा है पूरा शेड्यूल

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है. दुबई और अबु धाबी में इस बार टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है. सितंबर में अधिक गर्मी को देखते हुए पहले ही एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से मैचों के टाइमिंग में बदलाव किया जा चुका है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम 10 सितंबर को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, ऐसे में इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में हो रहा है. आखिरी बार श्रीलंका ने टी20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था. जबकि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीतने में सफल रही थी. इस बार टूर्नामेंट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम जैसे दिग्गज क्रिकेटर नहीं दिखेंगे. युवा खिलाड़ी खुद को साबित करना चाहेंगे. ऐसे में यह तो कंफर्म है कि रोमांच की सारें हदें पार होंगी.

यह पहली बार है जब टूर्नामेंट 8 टीमों के बीच खेला जा रहा है. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालीफाई किया. जबकि 2024 एसीसी पुरुष प्रीमियर कप से तीन टीमें - यूएई, ओमान और हांगकांग ने टूर्नामेंट में जगह बनाई

कब और कहां होगा एशिया कप

कितने बजे शुरू होंगे मैच

भारतीय समानुसार मुकाबले रात 8 बजे शुरू होंगे. टॉस 7:30 बजे होगा. 15 सितंबर को संकुक्त अरब अमीरात और ओमान के बीच होने वाला लीग स्टेज का सातवां मुकाबला शाम 5:30 बजे शुरू होगा. इसको छोड़कर बाकी सभी मैच 8 बजे ही शुरू होंगे. 15 सितंबर को दिन का दूसरा मुकाबला श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग के बीच होगा और यह मैच भी 8 बजे शुरू होगा. 15 सितंबर को छोड़कर बाकी किसी भी दिन डबल हेडर नहीं है.

किस फॉर्मेट में हो रहा एशिया कप 2025

इस बार एशिया कप 2025 में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई ग्रुप ए में हैं, जबकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका ग्रुप बी में हैं. सभी टीम अपने ग्रुप में अन्य टीमों से एक बार खेलेगी. 9 सितंबर से 19 सितंबर कर लीग स्टेज खेला जाएगा.

लीग स्टेज के बाद दोनों ग्रुप में टॉप पर रहने वाली दो टीमें सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करेंगी. सुपर-4 में सभी टीमें आपस में खेलेंगी. सुपर-4 में टॉप दो में रहने वाली टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई में टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा.

कहां देख पाएंगे लाइव (Asia Cup 2025 Live Streaming Details)

एशिया कप 2025 के मैचों का प्रसारण अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर मैचों का प्रसारण किया जाएगा. जबकि सोनी लिव ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

एशिया कप स्क्वाड

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर, हर्षित राणा).

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा सईम फरहान अयरजाब, विकेटकीपर, सुफियान मोकिम.

श्रीलंका: चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महिराश दुनथाना थीक्षाना तुषाराह, मथीशा पथिराना.

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक (विकेटकीपर), शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन (विकेटकीपर), शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, साकिब हसनज़िम रहस्टा, मुस अहमद, शोरिफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नाइब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद रबी, नूजीब उरबाज (विकेटकीपर), अहमद, फरीद मलिक, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी

ओमान: जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा (विकेटकीपर), विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफयान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, ज़िक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, नाहमद खारन इमरान, समय श्रीवास्तव.

हांगकांग: यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली (विकेटकीपर), नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएट्जी, अंशुमन रथ (विकेटकीपर), कल्हन मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, आदिलिल महमूद, किंचिल इकबाल अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ (विकेटकीपर), गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान.

यूएई: मुहम्मद वसीम (कप्तान), मुहम्मद जोहैब, आसिफ खान, अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), हर्षित कौशिक, हैदर अली, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह, पारा जारवाड एथन मुरुहामौजा, डीसुल्लाहौजा अर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), सगीर खान, मतिउल्लाह खा.

