Asia Cup 2025: 'यह अनदेखी साफ यह बताती है', न्यूजीलैंड पूर्व कप्तान ने अय्यर पर सामने रखा अलग ही नजरिया

- रॉस टेलर ने एशिया कप के लिए श्रेयस अय्यर की टीम से बाहर होने को विकल्पों की उपलब्धता माना
- अय्यर को मुख्य टीम के साथ-साथ पांच रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं किया गया है
- अय्यर की अनदेखी की गूंज पहुंची भारत से भी बाहर
एशिया कप के लिए हाल ही घोषित हुई टीम इंडिया के चयन सुपर परफॉरमर श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की अनदेखी की गूंज देश के बाहर भी सुनाई पड़ रही है, लेकिन न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर उनकी अनदेखी को अलग ही नजरिए से देख रहे हैं. रॉस टेलर ने शुक्रवार को यहां कहा कि एशिया कप के लिए भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिलना दिखाता है कि इस देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों के विकल्प में कोई कमी नहीं है.
टेलर ने यहां सीएलटी10 लीग कार्यक्रम से इतर कहा, ‘मैंने अभी तक टीम नहीं देखी है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता. जब आप इस तर के बेहतरीन खिलाड़ी को बाहर रख सकते हैं, तो आपको अपनी टीम में विकल्पों को लेकर काफी सहज होना पड़ेगा.' वैसे हैरानी की बात यह है कि अगरकर एंड कंपनी ने अय्यर को एशिया कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय टीम तो छोड़िए, पांच रिजर्व खिलाड़ियों में भी जगह नहीं दी. बहरहाल, टेलर ने नये टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की तारीफ की जिनके नेतृत्व में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट श्रृंखला को भारतीय टीम ने 2-2 से बराबर किया.
उन्होंने कहा, ‘इंग्लैंड के खिलाफ यह एक शानदार श्रृंखला थी. आप जब भी टेस्ट क्रिकेट को विदेशी परिस्थितियों में खेलते हैं तो अपको दिलेरी से परिस्थितियों का सामना करना होता है. गिल ने शानदार खेल दिखाया और जवाबदेही के साथ नेतृत्व किया. यह शानदार श्रृंखला थी.'
