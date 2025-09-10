IND vs UAE, Asia Cup 2025: दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सबकुछ

IND vs UAE, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम बुधवार से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। टीम इंडिया का पहला मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यूएई से होगा. भारत-यूएई के बीच टी20 क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला गया है, जिसमें टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. (Asia Cup 2025: Who will win the IND vs UAE match in Dubai)

टी-20 में कैसा रहा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड (IND vs UAE head-to-head, stats and records)

भारत-यूएई के बीच टी20 क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ एक ही मैच हुए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी.2016 एशिया कप के दौरान, भारत ने 59 गेंद शेष रहते हुए 9 विकेट से जीत हासिल करने का कमाल किया था.

दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी ? (Pitch and Conditions at Dubai International Stadium)

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर थोड़ी घास है. भारत इसी साल यहां फरवरी-मार्च के बीच खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में चार स्पिनर्स के साथ उतरा था. दुबई में 9 मार्च 2025 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया है. अब यहां नए क्रिकेट सीजन की शुरुआत हो रही है. ऐसे में तेज गेंदबाजों का दबदबा ज्यादा रह सकता है. (IND vs UAE Pitch report)

दुबई का मौसम कैसा रहेगा

यहां खिलाड़ियों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है दुबई में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. मैच के समय तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी चुन सकती है। मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.

भारतीय प्लेइंग इलेवन (India Probable Playing XI)

अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), एचएच पंड्या, जेएम शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, जेजे बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, केएल यादव, अर्शदीप सिंह

यूएई प्लेइंग इलेवन (UAE Probable Playing XI)

वसीम मुहम्मद (कप्तान), एमडी जोहैब खान, आसिफ खान, ए शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), एच कौशिक, एच अली-आई, मुहम्मद फारूक, एमडी रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह

संयुक्त अरब अमीरात की टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जुहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवाद उल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पाराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह

किस टीम की होगी जीत (Asia Cup 2025: Who will win the IND vs UAE match in Dubai?)

भारत इस मुकाबले में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा. खेल के हर पहलू में भारत यूएई से कहीं ज़्यादा मज़बूत नज़र आ रहा है. (भारत बनाम यूएई मैच भविष्यवाणी (IND vs UAE match prediction)

इस बल्लेबाज पर रहेगी नजर, अभिषेक शर्मा (भारत) (Batter to Watch: Abhishek Sharma )

टी20I के टॉप बल्लेबाज़ों में शुमार अभिषेक शर्मा ने लगातार धमाकेदार शुरुआत दी है. तेज गति से रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें टी-20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता है.

गेंदबाज़: वरुण चक्रवर्ती (भारत) (Bowler to Watch: Varun Chakravarthy (India)

वरुण चक्रवर्ती शानदार फॉर्म में हैं और उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज़ी क्रम को परेशान कर सकती है, खासकर उन टीमों को जो उनका सामना करने में माहिर नहीं हैं, दुबई की पिच पर स्पिनर्स अपना जलवा दिखाने में माहिर रहे हैं.

