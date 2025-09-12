विज्ञापन
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की यूरिया आपूर्ति की समीक्षा, खरीफ सीजन में बढ़ी खाद की मांग
(फाइल फोटो)
  • इस साल खरीफ सीजन में अच्छी बारिश और धान की अधिक बुआई के कारण देश में यूरिया की मांग बढ़ी है
  • केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना में खाद-यूरिया की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की
  • सतना जिले में इस बार यूरिया की आपूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में की गई है
मॉनसून के दौरान अच्छी बारिश और धान की अधिक बुआई की वजह से इस साल खरीफ सीजन में देश में यूरिया की मांग ज्यादा है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को यह बात कही. उन्होंने कहा, कृषि मंत्री का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कई दूसरे राज्यों से खाद के संकट की शिकायत आई है. 

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सतना, मध्य प्रदेश का दौरा किया और खाद-यूरिया की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की. सतना के एक्सिलेंस कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने जिले में खाद और यूरिया की उपलब्धता पर कहा, किसानों का हित सर्वोपरि है, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों तक खाद और यूरिया पर्याप्त मात्रा में पहुंचे.

शिवराज सिंह ने कहा, "खाद की समस्या के बारे में कुछ मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं. हमारे लिए किसानों के हित सर्वोपरि हैं. केंद्र सरकार प्रयासरत है. फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री तत्परता से कार्य कर रही है. फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति कर रही है. अगर सतना जिले में देखें, तो पिछले साल इस समय तक यूरिया की 23,585 मीट्रिक टन खपत हुई थी, इस बार 27 हजार 700 मीट्रिक टन अभी सतना जिले में यूरिया आ चुका है".

चौहान मानते हैं कि इस बार बारिश अच्छी हुई है, बोवनी का इलाका जिसमें धान सम्मिलित है, यूरिया की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, उसके कारण यूरिया की मांग ज्यादा है. फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, लेकिन मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति में लगी हुई है.

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि गुरुवार को सतना में 1500 मीट्रिक टन खाद की आपूर्ति की गई है. आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर केंद्रीय फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री और राज्य सरकार के साथ चर्चा करके व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और खाद की जरूरत कैसे पूरी हो, उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे.

