Asia Cup 2025, IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव से क्रिकेट का पाठ पढ़ने उतरेंगे सलमान आगा! ऐसा है दोनों कप्तानों का रिकॉर्ड

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में जहां भारतीय टीम की अगुवाई सूर्यकुमार यादव करते दिखेंगे तो वहीं पाकिस्तानी टीम की अगुवाई सलमान आगा करेंगे.

Suryakumar Yadav vs Salman Ali Agha: बतौर कप्तान किसका रिकॉर्ड है दमदार
  • भारत की टी20 टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं जबकि पाकिस्तान की कमान सलमान आगा के पास है.
  • सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारत ने 22 मैचों में से 18 जीते हैं और अभी तक कोई सीरीज नहीं हारी है.
  • सलमान आगा के नेतृत्व में पाकिस्तान ने 20 मैचों में 11 जीत और 9 हार के साथ मिश्रित प्रदर्शन किया है.
India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में यूएई को 5 ओवर से अंदर हराकर धमाकेदार जीत के साथ अपने एशिया कप 2025 अभियान का आगाज किया. टीम इंडिया अब रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन में उतरेगी. 14 सितंबर को जब दुबई में दोनों देश भिड़ेंगे तो रोमांच की सारें हदें पार होंगी. पाकिस्तान को एसोसिएट नेशन ओमान को ऑल-आउट करने में भी 17 ओवर लगे. ऐसे में पाकिस्तानी इस टूर्नामेंट के लिए कितनी तैयार है, यह साफ नजर आता है. पाकिस्तानी टीम मैदान पर होगी तो उसे भारतीय खिलाड़ियों के अलावा भारतीय कप्तान से भी संभल कर रहना पड़ेगा. 

सूर्यकुमार यादव vs सलमान आगा

रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद संन्यास क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास लिया था, जिसके बाद सूर्या को यह जिम्मेदारी सौंपी गई हैं. वहीं पहले बाबर फिर शाहीन और रिजवान के नेतृत्व में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान को टी20 टीम की कमान सौंपी है. ऐसे में जब दोनों देश 14 सितंबर को मैदान पर होंगे, तो दोनों कप्तानों की भी परीक्षा होगी. 

बात अगर दोनों के कप्तानी रिकॉर्ड की करें तो सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है. हालांकि, सलमान अली आगा ने ज्यादातर उपमहाद्वीप में नेतृत्व किया है.  पाकिस्तान ने जब बीते दिनों न्यूजीलैंड का दौरा किया तो वह चार मैचों में से केवल एक गेम जीत सका.

सूर्यकुमार यादव अब तक भारत के T20I कप्तान के रूप में शानदार रहे हैं. भारत ने उनके नेतृत्व में खेले गए 23 मैचों में से 19 जीते हैं और अभी तक एक भी सीरीज नहीं हारी है. सलमान आगा के नेतृत्व में पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है. हालांकि, वे बांग्लादेश के खिलाफ एक घरेलू सीरीज हार गए. कप्तान के रूप में सलमान ने कुल मिलाकर 24 मैचों में 14 जीत हासिल की. जबकि पाकिस्तान को 10 में हार का सामना करना पड़ा है. सूर्या का टी20 अंतरराष्ट्रीय में जीत प्रतिशत 71.42 का है.

बात अगर दोनों के बल्ले से रिकॉर्ड की करें तो सूर्या ने बतौर कप्तान 23 मैचों में 26.90 की औसत और 164.24 की स्ट्राइक रेट से 565 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और चार अर्द्धशतक लगाए हैं. जबकि सलमान आगा ने बतौर कप्तान 24 मैचों में 28.52 की औसत और 116.02 की स्ट्राइक रेट से 485 रन बनाए हैं. सलमान कोई शतक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन वह चार अर्द्धशतक लगाने में सफल हुए हैं.

