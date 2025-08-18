Asia Cup 2025: शुभमन गिल को मिलनी चाहिए टीम में जगह? हरभजन ने सुनाया अपना फैसला

Harbhajan Singh back Shubman Gill for Asia Cup: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार को संभावित है और सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर शुभमन गिल को टीम में जगह मिलनी चाहिए या नहीं. भारतीय टी20 टीम में पहले ही एक से एक धाकड़ बल्लेबाज हैं. अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, कप्तान सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाजों के होते हुए गिल को टीम में शामिल करना सेलेक्टर्स के लिए मीठा सिरदर्द होने वाला है.

भारत के टॉप-6 बल्लेबाजों के स्ट्राइक रेट की बात करें तो उसमें गिल का स्ट्राइक रेट सबसे कम है. हालांकि, इंग्लैंड में धमाकेदार प्रदर्शन और उससे पहले आईपीएल के प्रदर्शन को देखें तो गिल को टीम से बाहर रखना मुश्किल नजर आता है. वहीं शुभमन गिल पर करीब से नजर रखने वाले हरभजन सिंह ने एशिया कप के लिए टीम इंडिया में गिल का समर्थन किया है. हरभजन की मानें तो गिल की टीम में जगह बनती है.

टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए हरभजन सिंह ने कहा गिल एक सॉलिड खिलाड़ी हैं, जो अपने हिसाब ने गेम बदल सकते हैं. हरभजन सिंह ने कहा,"टी 20 प्रारूप में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ बड़ी हिटिंग के बारे में नहीं है. अगर शुभमन आक्रमण करने का फैसला करता है, तो वह किसी से भी मुकाबला कर सकता है, क्योंकि वह मजबूत बुनियादी बातों वाला एक बहुत ही ठोस खिलाड़ी है. ऐसे मजबूत आधार वाला बल्लेबाज किसी भी प्रारूप में रन बना सकता है."

हरभजन सिंह ने आगे कहा,"अगर आप आईपीएल को देखें, तो शुबमन ने हर सीजन में रन बनाए हैं. उन्होंने ऑरेंज कैप पहनी है - और यह संयोग से नहीं होता है. और ऐसा नहीं है कि वह केवल 120 या 130 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता है; वह 160 के स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी कर सकते हैं."

हरभजन सिंह ने आगे कहा कि भले ही टीम में विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हो, लेकिन फिर भी गिल को कम नहीं आंका जा सकता है. हरभजन सिंह ने कहा,"हां, हमारे पास अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन आप शुभमन गिल को कम या कम नहीं आंक सकते. वह बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं जो किसी भी प्रारूप में ढल सकते हैं.' वह एक ऑल-फॉर्मेट खिलाड़ी हैं. मेरी राय में, वह टी20 खेल सकते हैं और इस प्रारूप पर हावी भी हो सकते हैं. हम प्रशंसक होने के नाते हर गेंद पर चौके और छक्के देखने के आदी हैं, लेकिन आपको ऐसे बल्लेबाजों की भी जरूरत है जो लंबी पारी खेल सकें और जरूरत पड़ने पर टीम को बचा सकें."

जब हरभजन से एशिया कप के लिए उनकी टीम चुनने को कहा गया तो उन्होंने जवाब दिया,"मुझे लगता है कि टीम होनी चाहिए: यशस्वी जयसवाल, अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव - कप्तान, हार्दिक पंड्या, श्रेयस अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर, मध्य क्रम के लिए रियान पराग, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत."

