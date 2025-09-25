विज्ञापन
एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की होगी भिड़ंत! जानें कैसे बन रहा है महामुकाबले का संयोग

Asia Cup 2025 Final: भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल मुकाबले के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. वहीं पाकिस्तान की टीम ने जारी टूर्नामेंट में जिस तरह का खेल दिखाया है. इसके प्रदर्शन को देख उम्मीद जताई जा रही है कि फाइनल में एक बार फिर से भारत और पाक की भिड़ंत हो सकती है.

India vs Pakistan
  • एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारतीय टीम ने दोनों मैच जीतकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है
  • पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज का मैच फाइनल में जगह बनाने के लिए निर्णायक होगा
  • पाकिस्तान ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में बांग्लादेश के खिलाफ 25 में से 20 मैचों में जीत दर्ज की है
Asia Cup 2025 Super Four Points Table: एशिया कप का 17वां सीजन अपने आखिरी दौर में चल रहा है. टूर्नामेंट में अब केवल तीन मैच शेष रह गए हैं. जहां एक मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, जबकि दूसरा मैच भारत और श्रीलंका के साथ है. सुपर-4 के शुरुआती अपने दोनों मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले आज के मैच में जिस टीम को जीत मिलेगी, वह भारतीय टीम को फाइनल में चुनौती देगी. जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को छोड़कर जिस तरह से प्रदर्शन दिखाया है. उम्मीद जताई जा रही है कि आज के मुकाबले में वह बांग्लादेश को भी रौंद देगी. जिससे कंफर्म हो जाता है कि एक बार टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होने वाली है. 

आंकड़े भी पाकिस्तान के पक्ष में देते हैं गवाही 

अब आप सोच रहे होंगे कि हम मैच के परिणाम के आने से पहले ही कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान को आज के मुकाबले में जीत मिलेगी? तो इसके पीछे दोनों टीमों का रिकॉर्ड है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक 25 मैच खेले गए हैं. इस दौरान पाक टीम को 20 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि बांग्लादेशी पांच मैचों में ही बाजी मार पाई है. 

बांग्लादेश से मजबूत नजर आती है पाकिस्तान की टीम 

जारी टूर्नामेंट में गेंदबाजी ही नहीं पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी बांग्लादेश से काफी मजबूत नजर आती है. ग्रीन टीम के पास साहिबजादा फरहान, फखर जमान, मोहम्मद हारिस और सईम अयूब जैसे जहां विस्फोटक बल्लेबाज हैं. वहीं मध्यक्रम में कैप्टन सलमान अली आगा, हसन नवाज, हुसैन तलत और खुशदिल शाह जैसे होनहार खिलाड़ी हैं, जो पारी को संवारने और जरूरत पड़ने पर तेजी से आगे में बढ़ाने में माहिर हैं. यही वजह है कि आज के मुकाबले के लिए पाकिस्तान की टीम को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है. 

एशिया कप 2025 के 16 मैच बीत जाने के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति 

भारत - दो मैच - दो जीत - चार अंक (1.357)
पाकिस्तान - दो मैच - एक जीत - एक हार - दो अंक (0.226)
बांग्लादेश - दो मैच - एक जीत - एक हार - दो अंक (-0.969)
श्रीलंका - दो मैच - दो हार - शून्य अंक (-0.590)

28 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला 

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. आगामी मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मुकाबले में आज जिस टीम को जीत मिलेगी, दूसरी टीम के रूप में वह फाइनल के लिए प्रवेश करेगी. 

