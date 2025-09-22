Navratri 2025 Day 1: नवरात्रि पर दिखना चाहती हैं सबसे ख़ास, ये पीले रंग के ऑउटफिट हो सकते हैं आपके लिए परफेक्ट

Navratri Day 1 Outfits: भारत विविधताओं और परंपराओं का देश है. यहां हर पर्व, हर अवसर और हर परंपरा के पीछे कोई न कोई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यता जुड़ी होती है. इन्हीं में से एक परंपरा है, नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग के कपड़े पहनने की. किसी भी नए कार्य की शुरुआत पर, पीला रंग विशेष महत्व रखता है. नवरात्रि का हर दिन एक विशेष रंग से जुड़ा होता है. नवरात्रि के रंग और उनके साथ जुड़ी देवी की पूजा में बेहद गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व होते हैं.

पीला रंग सूर्य, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है. यह रंग उजाले, नई शुरुआत और सकारात्मकता से जुड़ा हुआ होता है. भारतीय संस्कृति में पीला रंग बुद्धि और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत होती है, तो पीले रंग की प्राथमिकता बढ़ जाती है. नवरात्रि के पावन अवसर पर Myntra लेकर आया है बेहद खूबसूरत पीले रंग की सूट और साड़ियां, जिनको पहनकर आप पूजा के लिए ख़ास तैयार हो सकती हैं.

नवरात्रि के पावन अवसर को बनाएं इन पीले रंग के आउटफिट से और भी ज्यादा ख़ास

1. Royal Rajgharana Saree

नवरात्रि के पहले दिन पर पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ माना जाता है. ऐसे में यह पीले रंग की साड़ी आपके लिए काफी ख़ास हो सकती है. यह आपको एक एलिगेंट लुक देने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. इसको पहन कर आप आराम से पूजा में शामिल हो सकती हैं.

ख़ासियतें

यह सिल्क की साड़ी है

इसके बॉर्डर पर ज़री का वर्क है

कलर ऑप्शन में अवेलेबल है

नुकसान

ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी



2. KALINI - Floral Zari Silk Blend Saree

आज के समय में फ्लोरल साड़ियां काफी ट्रेंड में हैं, KALINI की यह फ्लोरल प्रिंट की साड़ी आपके त्योहार को और भी ख़ास बना देगी. इसे काफी अट्रैक्टिव ज़री वर्क में डिज़ाइन किया गया है. इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि, इसकी धुलाई के लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से इसे घर पर वॉश कर सकती हैं.

ख़ासियतें

पहनने में आरामदायक

कई सारे कलर ऑप्शन में अवेलेबल है

हैंड वॉश

सिल्क ब्लेंड

नुकसान

जल्दी गंदा हो सकता है



3. DIVASTRI Chiffon Saree

महिलाएं अकसर पूजा के दौरान पहनने के लिए कुछ ऐसा तलाशती हैं, जिसे पहन कर वो आसानी से काम कर सकें. DIVASTRI की यह शिफॉन की साड़ी आपके लिए बेहद ख़ास हो सकती है. यह हर समय आपको कम्फर्टेबल रखेगी.

ख़ासियतें

पहनने में आरामदायक है

एम्ब्रॉयडरी वर्क

बीड्स और स्टोन वर्क

पॉली शिफॉन फैब्रिक

नुकसान

ड्राई क्लीन की जरूरत है



4. Indo Era Sequinned Kurta With Trousers & With Dupatta

अगर आप अपने वर्कप्लेस पर पूजा के दौरान पहनने के लिए किसी ऐसे आउटफिट की तलाश में हैं, जो दिन के विशेष रंग से जुड़ा हो और साथ ही आपको क्लासी लुक भी दे तो ऐसे में Indo Era की यह सीक्‍वेंस कुर्ता सेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

ख़ासियतें

सिल्क के फैब्रिक से बना है

दुप्पट्टा नेट फैब्रिक में है

थ्री क्वार्टर स्लीव्स

स्टाइलिश लुक

नुकसान

त्योहार के हिसाब से थोड़ा सिंपल है



5. Indo Era Thread Work Kurta with Trousers & With Dupatta

त्योहार पर पहनने के लिए यह कुर्ता सेट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. यह काफी खूबसूरत थ्रेड वर्क में डिज़ाइन किया गया है. इसे पहन कर आप किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं.

ख़ासियतें

इसमें पॉकेट भी है

यह लॉन्ग स्लीव्स के साथ मिल रहा है

यह एम्ब्रायडर्ड वर्क में मिल रहा है

यह आउटफिट आपको क्लासी लुक देगा

नुकसान

ज्यादा धुलाई से वर्क ख़राब हो सकता है



FAQ

सवाल 1: नवरात्रि के पहले दिन पीला रंग पहनना क्यों जरूरी होता है?

जवाब : पीला रंग शुभ और ऊर्जा देने वाला होता है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन पीला कपड़ा पहनना शुभ माना जाता है.

सवाल 2: नवरात्रि में पीला रंग कौन-सी देवी को समर्पित होता है?

जवाब : नवरात्रि में पहला दिन देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है.

सवाल 3: त्योहार में पहनने के लिए कौन-सा फैब्रिक का कपड़ा पहनना उचित होता है?

जवाब : किसी भी त्योहार में पहनने के लिए कॉटन, सिल्क, शिफॉन फैब्रिक का आउटफिट पहनना उचित होता है, यह पूरे समय आरामदायक महसूस कराता है.

नवरात्रि में हर दिन एक ख़ास रंग से जुड़ा होता है. ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए. यह रंग देवी शैलपुत्री को समर्पित होता है. ऐसी मान्यता है कि पीला रंग ऊर्जा से भरपूर होता है. आज के समय में येलो कलर का क्रेज केवल सांस्कृतिक कारणों से ही नहीं है, बल्कि यह फैशन की दुनिया में भी खास जगह रखता है. डिज़ाइनर भी त्योहार को ध्यान में रखते हुए शुभ अवसरों के लिए पीले रंग के आउटफिट डिज़ाइन करते हैं. वैज्ञानिकों का भी मानना है कि पीला रंग मन और मस्तिष्क के लिए सकारात्‍मक होता है.