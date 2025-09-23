इस नवरात्रे घर की सुख, शांति और समृद्धि के लिए आज ही ऑर्डर करें मां दुर्गा की खूबसूरत मूर्तियां

हाथ से बनी ये मूर्ति टिकाऊ,आकर्षक और भावना से युक्त है. इसे हाई क्वालिटी मेटल से बनाया गया है. ये मूर्तियां सिर्फ सजाने के लिए ही नहीं बल्की श्रद्धा और संस्कृति को जोड़े रखने के लिए भी बेहद अनमोल हैं. Amazon इस बार अलग-अलग ब्रांड की मूर्ति लेकर आया है. Amazon पर अवेलेबल इन मूर्तियों में क्वालिटी और बजट दोनों का ही जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा.
ये मूर्ति केवल मिट्टी से बनी एक मूर्ति नहीं बल्कि शक्ति, सुरक्षा और दिव्यता का प्रतीक है. ये आपके घर, ऑफिस या कार के डैशबोर्ड के लिए एक आदर्श वस्तु बन सकती है. इसे आप किसी भी त्योहार या पूजा के दौरान अपने घर में स्थापित कर सकते हैं. ये मूर्ति उन लोगों के लिए बेहद खास है जो अपने घर से दूर रहते हैं और उनके लिए एक सुंदर मंदिर बनाना मुमकिन नहीं हो पाता, ऐसे में इस मूर्ति की स्थापना से आपको बिल्कुल घर के मंदिर जैसा एहसास मिलेगा. ये मूर्ति फिट होने के लिए काफी कम जगह लेगी. ये न केवल आपके घर में सुख और शान्ति लाएंगी बल्कि आपके घर के नकारात्मकता को भी दूर करेगी. तो आज ही Amazon से मां दुर्गा की ये खूबसूरत मूर्ति को ऑर्डर कर अपने घर के हर कोने को शुद्ध करें.
|मूर्ति
|फीचर्स
|रेटिंग
|प्राइस
|CHHARIYA CRAFTS
|एंटीक स्टाइल, मेटल
|4.2
|₹599
|Earthen Innovation
|मिट्टी से बनी हैं, हैंडमेड
|5.0
|₹649
|Nexplora Industries
|गोल्ड कलर, ट्रेडिशनल डिज़ाइन
|4.4
|₹769
|House Of Wemy
|मॉडर्न, रेसिन से बनीं हैं
|5.0
|₹999
|Ekhasa
|लांग लास्टिंग शाइन, लो मेंटेनेंस
|4.7
|₹999
नवरात्रि के पावन मौके पर स्थापित करने के लिए ये मां दुर्गा की ये मूर्ति है बेहद खास
1. CHHARIYA CRAFTS Durga Maa Murti
CHHARIYA CRAFTS की ये खूबसूरत मूर्ति गोल्डन कलर में मिल रही है, इस मूर्ति को मेटल से तैयार किया गया है. अगर इस मूर्ति को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करती हैं तो ये उसकी खूबसूरती में चार-चांद लग देगी.
खासियतें:
- मेटल से बनी ये मूर्ति लंबे समय तक आपके मंदिर की शोभा बढ़ाएगी
- होम डेकोरेशन के लिए बेस्ट
- गिफ्टिंग के लिए यह शानदार
2. Earthen Innovation Handcrafted Terracotta Goddess Durga Idol
Earthen की यह मूर्ति टेराकोटा की बेहतरीन कारीगरी को दर्शाती है. अपने घर और ऑफिस को एक बेहतरीन लुक देने के लिए मां दुर्गा की ये मूर्ति बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. यह मूर्ति मिट्टी से बनी हुई है. इसपर की गई नक्काशी इसको आकर्षक बनाती है.
खासियतें:
- यह मूर्ति हैंडमेड है
- यह मूर्ति टेराकोटा से बनी है
- सिल्वर पेंट इसे और भी आकर्षक बनाता है
3. Nexplora Industries Pvt. Ltd. Metal Durga Maa Idol
Nexplora की इस मूर्ति को काफी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है. ये मूर्ति एक नज़र में किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकती है. इस मूर्ति में मां दुर्गा शेर की सवारी करते हुए दिख रही हैं. माता रानी को उनका वाहन काफी प्रिय होता है.
खासियतें:
- इसे एंटीक स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है
- यह बेहद अट्रैक्टिव गोल्डन कलर में मिलेगी
- रखरखाव बेहद आसान है
4. House Of Wemy Goddess Durga Maa Idol with Gold Plating
House Of Wemy ये खासतौर पर गोल्डन कलर की हैं जो मेटल से बनी हैं. इसे आप अपने घर, ऑफिस या कार के डैशबोर्ड पर आसानी से लगा सकते हैं. हर तरह के त्योहारों और पूजा के लिए इसे बेस्ट कहना गलत नहीं होगा.
खासियतें:
वर्सेटाइल
पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है
गिफ्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है
5. Ekhasa 100% Pure Brass Durga Maa Idol
ऐसा माना जाता है कि पूजा कक्ष में दुर्गा मां की मूर्ति रखने से देवी की दिव्य ऊर्जाएं आपके घर में आती हैं. भक्त सौभाग्य, समृद्धि और शक्ति के लिए मां दुर्गा का आशीर्वाद मांगते हैं. अपने पूजा कक्ष में दुर्गा माता की मूर्ति रखने से यह सुनिश्चित होता है कि उनकी शक्तिशाली उपस्थिति और आशीर्वाद हर समय आपके साथ हैं.
खासियतें:
- लांग लास्टिंग चमक
- लो मेंटेनेंस
- होम डेकोर के लिए परफेक्ट
अगर आप भी अपने घर कि लिए एक परफेक्ट मूर्ति तलाश रहे हैं, तो Amazon से आज ही ऑर्डर करें और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी लाएं. इन मूर्तियों को हाई क्वालिटी मेटल से बनाया गया है. आप इन मूर्ति अपने पूजा घर और ऑफिस में भी रख सकते है. आज ही Amazon से शानदार और खूबसूरत दुर्गा मां की मूर्ति ऑर्डर करें. इस मूर्ति को आप हर तरह के त्योहार और अवसर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.