Asia Cup 2025: अर्शदीप सिंह एक विकेट लेते ही रच देंगे इतिहास, ऐसा करने वाले होंगे पहले भारतीय

Arshdeep Singh Eye Historic Record: एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होनी है. इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के लिए अभी भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है. 19 अगस्त को टीम इंडिया का ऐलान संभावित है और एक खिलाड़ी जिसकी जगह तय मानी जा रही है वह हैं अर्शदीप सिंह. अर्शदीप इंग्लैंड दौरे के लिए टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें वहां एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिला. ऐसे में यह तेज गेंदबाज व्हाइट बॉल में एक बार फिर अपना करिश्मा दिखा सकता है. अर्शदीप भारतीय टी20 टीम का अहम हिस्सा हैं और ऐसे में उनकी प्लेइंग इलेवन में जगह पक्की मानी जा रही है. वहीं अर्शदीप एशिया कप में एक विकेट लेने ही वो कारनामा कर देंगे, जो अभी तक कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया है.

अर्शदीप सिंह के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड

अर्शदीप सिंह ने अभी तक भारत के लिए 63 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 99 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 9 रन देकर 4 विकेट लेना है. अर्शदीप का औसत 18.30 का है और इकॉनमी 8.29 की.अर्शदीप जैसे ही एशिया कप में एक विकेट लेंगे वैसे ही वह विकटों का शतक पूरा कर लेंगे और ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज होंगे. बात दें, अर्शदीप ने टी20 फॉर्मेट में हुए एशिया कप में 5 मैचों में 5 विकेट झटके हैं.

अर्शदीप अभी भारत के लिए सर्वाधिक टी20अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. इसके बाद लिस्ट में यजुवेंद्र चहल हैं, जिनके नाम 80 मैचों में 96 विकेट हैं. तीसरे स्थान पर हार्दिक हैं. हार्दिक पांड्या ने 114 मैचों में 94 विकेट लिए हैं. जबकि चौथे पर भुवनेश्वर कुमार है. भुवनेश्वर कुमार ने 87 मैचों में 90 विकेट झटके हैं. वहीं बुमराह इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. बुमराह के नाम 70 मैचों में 89 विकेट हैं.

साउदी का है टी20 में जलवा

टी20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज टिम साउदी है. उन्होंने 126 मैचों में 164 विकेट झटके हैं. जबकि लिस्ट में दूसरे स्थान पर राशिद खान हैं. राशिद खान ने 96 मैचों में 161 विकेट झटके हैं. इसके बाद इश सोढ़ीं हैं, जिन्होंने 126 मैचों में 150 विकेट झटके हैं.

यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025: शुभमन गिल को मिलनी चाहिए टीम में जगह? हरभजन ने सुनाया अपना फैसला

यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी को मौका दो...एशिया कप के लिए टीम चयन से पहले पूर्व कप्तान ने की बड़ी मांग