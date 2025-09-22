विज्ञापन
Asia Cup 2025: गिल-अभिषेक के इस 'पावर-बम' से बॉलरों का गला सूखा, मुकाबले से पहले ही कांप रहा बांग्लादेश

India vs Bangladesh: सुपर-4 राउंड के अगले मैच में टीम सूर्यकुमार बांग्लादेश से बुधवार को भिड़ेगी, लेकिन उसके बॉलरों का 'पावर-बम' ने अभी से गला सुखा दिया है

  • भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को छह विकेट से हराते हुए महत्वपूर्ण जीत हासिल की
  • शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पावर-प्ले के शुरुआती छह ओवरों में पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन किया
  • दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पावर-प्ले में 69 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान की गेंदबाजी बुरी तरह प्रभावित हुई
यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में वीरवार को भारत को 6 विकेट से मिली जीत में दोनों ओपनर शुभमन गिल (Shubman Gill) और अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने पाकिस्तानी बॉलरों पर ऐसे-ऐसे 'बम' फोडे़ कि बांग्लादेशियों की हालत अभी से पतली हो गई है. इन दोनों ने मिलाकर पाकिस्तानियों पर ऐसा 'पावर-बम'  फोड़ा कि पड़ोसियों के पूर्व क्रिकेटरों सहित तमाम प्रशंसकों की जुबां पर इनके 'पावर-बम' के ही चर्चे हैं. और पिछले मुकाबलों को मिला लिया जाए, तो इस पावर-बम की शक्ति इतनी प्रचंड हो चली है कि बांग्लादेशी बॉलर बुधवार को खेले जाने वाले सुपर-4 के मुकाबले से पहले ही पसीने-पसीने हो चले हैं. चलिए इससे पहले कि आप और कन्फ्यूज हों, आपको इस पावर-बम के बारे में बताते हैं. 

रविवार को पाकिस्तान को किया तबाह!

दरअसल टीम इंडिया का यह 'पावर-बम' कुछ और नहीं, बल्कि पावर-प्ले यानी शुरुआती 6 ओवर हैं. इस दौरान 30 गज के घेरे के बाहर 2 फील्डर तैनात होते हैं. और रविवार को इन 36 गेंदों की अवधि के दौरान अभिषेक और गिल ने मिलकर पाकिस्तानियों पर ऐसी बमबारी की कि पूरे पाकिस्तान में हाहाकार अभी तक मचा हुआ है. दरसअल इन दोनों ने शाहीन एंड कंपनी की बुरी तरह सुतली खोलते हुए रविवार को 6 ओवरों में 69 रन बना डाले. मतलब प्रति ओवर 11 ओवर से भी ज्यादा रन, लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है. इस पावर-बम में  कितना बारूद भरा हुआ है, यह आप पिछले तीन मैचों के शुरुआती 6 ओवरों के खेल से समझें

यह है 'पावर-बम' की असल पावर-बम!

स्कोर                                   बनाम

60/1 (4.3 ओवर)                  यूएई

62/2                                  पाकिस्तान

60/1                                   ओमान

69/0                                पाकिस्तान


इस बात से दहला हुआ है बांग्लादेश!

चार मैचों के बाद भारत के पावर-बम (शुरुआती 6 ओवर) की पावर 11.11 रन प्रति ओवर पहुंच गई है. इस मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है, जिसका औसत 8.29 है. ऐसे में बांग्लादेश के बॉलरों की क्यों नींद उड़ी हुई है, यह सहज ही समझा जा सकता है. पर एक बात साफ है कि जब गिल और अभिषेक बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे, तो यह रन प्रति ओवर औसत और ऊपर जाएगा ही जाएगी. यानी इस पावर-बम की पावर और बढ़नी तय है, जो भविष्य में न जाने किसे-किसे तबाह करेगा!

