Pakistan vs Sri Lanka Today Match Live Score: अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे एशिया कप 2025 के सुपर-4 के बेहद अहम मुकाबले में श्रीलंका की शुरुआत काफी खराब हुई है. शाहीन अफरीदी ने दूसरी ही गेंद पर कुसल मेंडिस को पवेलियन की राह दिखाई. बता दें, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. पाकिस्तान जहां बिनी किसी बदलाव के उतरा है, श्रीलंकाई टीम दो बदलावों के साथ उतरी है. बता दें, फाइनल में पहुंचने की संभावना को बरकरार रखने के लिए दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना जरूरी है. इस वजह से इस मैच के रोमांचक और संघर्षपूर्ण होने की उम्मीद है. (Live Scorecard)
ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन - सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.
श्रीलंका प्लेइंग इलेवन - पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दसुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चामिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, नुवान तुषारा.
PAK vs SL LIVE Score, Asia Cup 2025: पहला ओवर पूरा
पहला ओवर पूरा हुआ. श्रीलंका की शुरुआत खराब हुई है, लेकिन वो जल्द ही वापसी करना चाहेगी. पथुम निसांका और कुसल परेरा की कोशिश पावरप्ले का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की होगी.
1.0 ओवर: श्रीलंका 4/1
PAK vs SL LIVE Score, Asia Cup 2025: आफरीदी ने मेंडिस को चलता किया
0.1: श्रीलंका को पहली ही गेंद पर झटका, खाता भी नहीं खोल सके मेंडिस. पैरों पर आई गेंद को फ्लिक करने गए मेंडिस, लेकिन शरीर थोड़ा खड़ा रहा...जितना झुकाव शॉट खेलते समय चाहिए था, नहीं रहा. गेंद हवा में चली गई सीधे शॉर्ट मिडविकेट के हाथों में. हुसैन तलत के लिए बहुत ही आसान कैच. श्रीलंका की खराब शुरुआत...
Pak Vs SL LIVE Score Match LIVE: श्रीलंका को टांगने होंगे 180 से अधिक
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान की केवल दो जीतें पहले बल्लेबाजी करते हुए आई हैं. सलमान अली आगा द्वारा लिया गया यह एक साहसिक विकल्प है. आज पहले गेंदबाजी करना. साइमन डूल के अनुसार, अबू धाबी की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान है, जिसका अर्थ है कि श्रीलंका को कम से कम 180 से अधिक रन बोर्ड पर टांगने होंगे.
श्रीलंका प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा.
पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.
Pakistan vs Sri Lanka Match Live: पाकिस्तान ने जीता टॉस
पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है. पाकिस्तान इस मैच में बिना किसी बदलाव के उतरी है जबकि श्रीलंकाई टीम दो बदलावों के साथ उतरी है.
श्रीलंका की टीम : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), दासुन शनाका, कामिंडु मेंडिस, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललेज, दुष्मंथा चमीरा, नुवान तुषारा, नुवानिदु फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, जेनिथ लियानगे, मथीशा पथिराना, महीश थीक्षाना.
पाकिस्तान की टीम : सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह, हसन नवाज.
Pakistan vs Sri Lanka Live Score: ऐसी हो सकती है पिच
आबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम संयुक्त अरब अमीरात में सबसे ज्यादा स्कोर वाले मैदानों में से एक है. हालांकि, स्लोअर बॉलर्स भी कभी-कभी यहां कामयाब हो सकते हैं. आबू धाबी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की उम्मीद है. मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.
Pak Vs SL LIVE Score Match LIVE: श्रीलंका को पतुम निसंका से उम्मीद
पतुम निसंका ने इस टूर्नामेंट में अब तक दो अर्धशतक जड़े हैं और श्रीलंकाई टीम को आज उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी. पतुम निसंका ने टूर्नामेंट में 148.97 के स्ट्राइक रेट से 136 रन बनाए हैं और वो श्रीलंका के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.
Pakistan Vs Sri Lanka LIVE: श्रीलंका का पलड़ा भारी
शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच में भी श्रीलंका का पलड़ा कहीं न कहीं भारी है. श्रीलंका को बेशक पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था लेकिन पूरे टूर्नामेंट में टीम का खेल के हर विभाग में प्रदर्शन संतुलित रहा है. वहीं, पाकिस्तान का प्रदर्शन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में साधारण रहा है.
Pak Vs SL LIVE Score Match LIVE: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 23 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है. पाकिस्तान 13 मैच जीती है. श्रीलंका को 10 मैचों में जीत मिली है. हालांकि पिछले 5 मैचों में श्रीलंका पाकिस्तान पर भारी पड़ी है और पांचों मैचों में जीत दर्ज की है.
Pak Vs SL LIVE Score Match LIVE: पाकिस्तान की स्थिति भी श्रीलंका जैसी
श्रीलंका वाली ही स्थिति पाकिस्तान की भी है. पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में भारत से मिली हार और यूएई, ओमान पर जीत दर्ज करके सुपर-4 में पहुंचा था. सुपर-4 के पहले मैच में पाकिस्तान को भारत से 6 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी थी. पाकिस्तान को श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलना है और फाइनल में जाने के लिए दोनों मैचों में जीत जरूरी है. इसलिए श्रीलंका के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला है. हार, फाइनल के लिए उसका रास्ता बंद कर देगी.
Pakistan vs Sri Lanka Match Live: बांग्लादेश ने रोका श्रीलंका का विजयी अभियान
श्रीलंका ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीतकर शीर्ष स्थान पर रहते हुए सुपर-4 में पहुंची थी, लेकिन उसे सुपर-4 के पहले मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. श्रीलंका के पास पाकिस्तान के अलावा भारत के खिलाफ मैच है. फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को भारत-पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी. इस तरह मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच श्रीलंका के लिए करो या मरो वाला है.
Pakistan vs Sri Lanka Match Live: पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए करो या मरो का स्थिति
नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच करो या मरो का मुकाबला है. जो टीम आज हारेगी वो एशिया कप से फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी. श्रीलंका को सुपर-4 में अपने पहले मैच में बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.