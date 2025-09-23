Pakistan vs Sri Lanka Today Match Live Score: अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में हो रहे एशिया कप 2025 के सुपर-4 के बेहद अहम मुकाबले में श्रीलंका की शुरुआत काफी खराब हुई है. शाहीन अफरीदी ने दूसरी ही गेंद पर कुसल मेंडिस को पवेलियन की राह दिखाई. बता दें, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. पाकिस्तान जहां बिनी किसी बदलाव के उतरा है, श्रीलंकाई टीम दो बदलावों के साथ उतरी है. बता दें, फाइनल में पहुंचने की संभावना को बरकरार रखने के लिए दोनों ही टीमों के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना जरूरी है. इस वजह से इस मैच के रोमांचक और संघर्षपूर्ण होने की उम्मीद है. (Live Scorecard)

ऐसी है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान प्लेइंग इलेवन - सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन - पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरिथ असलंका (कप्तान), दसुन शनाका, कामिंदु मेंडिस, चामिका करुणारत्ने, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, नुवान तुषारा.

