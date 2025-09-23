विज्ञापन
ट्रंप ने UN में दोहराई फिर वही बात, भारत-पाक समेत 7 युद्ध खत्म किए

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने इस दौरान ईरान-इजरायल युद्ध को खत्‍म करने के साथ ही भारत-पाकिस्‍तान युद्ध को रोकने का श्रेय भी लिया.

ट्रंप ने UN में दोहराई फिर वही बात, भारत-पाक समेत 7 युद्ध खत्म किए
न्‍यूयॉर्क:

अमेरिकी रष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्‍ट्र महासभा (UNGA)को संबोधित किया. दोबारा सत्ता में आने के बाद यह इस संगठन में उनका पहला संबोधन था. अपने संबोधन में ट्रंप ने कई बाताों का जिक्र किया और इनमें एक था सात महीने, सात युद्धों को खत्‍म करने का श्रेय लेना. ट्रंप ने इस दौरान ईरान-इजरायल युद्ध को खत्‍म करने के साथ ही भारत-पाकिस्‍तान युद्ध को रोकने का श्रेय भी लिया. ट्रंप ने सात युद्धों को खत्‍म करने के अपने दावे को तो दोहराया ही साथ ही साथ संयुक्त राष्‍ट्र की आलोचना भी की. उन्‍होंने कहा कि इन युद्धों को खत्‍म करने में उन्‍हें यूएन से कोई मदद नहीं मिली. ट्रंप ने कहा, 'संयुक्त राष्‍ट्र अपनी क्षमता के अनुरूप काम करने के करीब भी नहीं पहुंच रहा है.'  

