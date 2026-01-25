शाहिन अफरीदी- बाबर आजम नहीं, T-20 वर्ल्ड कप के लिए पाक टीम में चुने गए इस खिलाड़ी पर रहेगी नजर

Ashwin react on Pakistan squad forT20 World Cup: पाकिस्तान ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया गया है. पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाज़ हारिस रऊफ वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशिया कप के दौरान भारत के खिलाफ मैच के दौरान बाउंड्री रोप पर 'प्लेन गिरने' वाले इशारे किए थे. बता दें कि पाकिस्तान की टीम के ऐलान के बाद भारत के पूर्व स्पिनर अश्विन ने रिएक्ट किया है. अश्विन ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए चुने गए पाक खिलाड़ियों में विकटेकीपर बल्लेबाज ख्वाजा मोहम्मद नफे को पाकिस्तान का एक अहम खिलाड़ी करार दिया है. अश्विन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर ख्वाजा मोहम्मद नफे को टी-20 वर्ल्ड कप में देखने लायक खिलाड़ी करार दिया है.

This KM Nafay is a player to keep an eye on this World Cup. #T20WorldCup2026 https://t.co/jQxfC7P0lF — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) January 25, 2026

ख्वाजा मोहम्मद नफे पर रहेगी नजर

अश्विन ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यह केएम नफे इस वर्ल्ड कप में ध्यान रखने लायक खिलाड़ी है." ख्वाजा मुहम्मद नफे एक होनहार पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं.उन्होंने 20 जनवरी, 2023 को बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चट्टोग्राम चैलेंजर्स के लिए अपना प्रोफेशनल T20 डेब्यू किया. दिसंबर 2023 में उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के लिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने चुना गया था. उन्होंने लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 31 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाकर काफी अच्छा प्रदर्शन किया, और 30 से ज़्यादा गेंदों की पारी में सिर्फ़ एक डॉट बॉल खेलने का PSL रिकॉर्ड बनाया. नफे ने 11 जनवरी, 2026 को श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान के लिए अपना T20 इंटरनेशनल (T20I) डेब्यू किया था. Khawaja Muhammad Nafay ने अबतक 33 टी-20 मैच में 714 रन बना चुके हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 133.95 का रहा है. वहीं, ख्वाजा मुहम्मद नफे ने 7 अर्धशतक जमाए हैं.

T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक।

पाकिस्तान का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल:

7 फरवरी - कोलंबो में पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड

10 फरवरी - कोलंबो में पाकिस्तान बनाम अमेरिका

15 फरवरी - कोलंबो में भारत बनाम पाकिस्तान

18 फरवरी - पाकिस्तान बनाम नामीबिया, कोलंबो