Ashes 2025-26: 'हमारी पीढ़ी के कई बल्लेबाज...', हेड ने किया साथी ओपनर का समर्थन, 25 करोड़ी ग्रीन का हुआ इतना बुरा हाल

इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही एशेज (Ashes 2025-26) सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया भले ही 3-1 से आगे रहकर सीरीज में अपनी जीत सुनिश्चित कर चुका हो, लेकिन तीन जीत के बाद जैसी हार उसे नसीब हुई, उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी. लेकिन इस हार के साथ मेजबानों की जीत को भी मिला लें, तो कंगारुओं को सीरीज में ठोस शुरुआत जीत के बावजूद नहीं ही मिल सकी है. एक वजह दूसरे छोर पर हाल ही में करियर का आगाज करने वाले नए ओपनर जेक वेदरल्ड की नाकामी रही. पर्थ में करियर शुरू करने वाले वेदरल्ड मेलबर्न की दोनों पारियों में 21 और 10 का स्कोर किया. और अभी तक उनका औसत 21 से कम रहा है. लेकिन इसके बावजूद ट्रेविस हेड ने वेदरल्ड का समर्थन किया है. वहीं, वेदरल्ड के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में हाल ही में ऑक्शन में 25 करोड़ में बिकने वाले कैमरून ग्रीन भी आलोचकों के निशाने पर हैं. उनके आंकड़े 4 टेस्ट में बहुत ही खराब रहे हैं.

बहरहाल, हेड ने वेदरल्ड के बारे में कहा, 'शुरुआती चार टेस्ट मैचों में वेदरल्ड ने अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई है. हालात हमेशा ही आपके पक्ष में नहीं रहते.' उन्होंने कहा, 'हमारी पीढ़ी के कई सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बल्ले से नाकाम रहे. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है. लेकिन मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए वेदरल्ड एक अच्छे क्रिकेटर हैं.'

25 करोड़ी कैमरून ग्रीन भी आलोचना के घेरे में

वैसे वेदरल्ड ही नहीं, बल्कि हाल ही में आईपीएल में सबसे महंगे रहे कैमरून ग्रीन भी आलोचना के घेरे में हैं. ग्रीन से बेहतर करने वाले बीयू वेबस्टर की जगह चुने गए ग्रीन पिछले 7 टेस्ट मैच में 52.66 के औसत से सिर्फ 3 ही विकेट ले सके हैं. यह बात अलग है कि जीत में उनका प्रदर्शन छिप सा गया है. एक समय नंबर-3 क्रम के लिए प्रबल दावेदार माने गए ग्रीन को मेलबर्न टेस्ट में नंबर-7 पर बैटिंग के लिए भेजा गया. ग्रीन पिछली 4 पारियों में 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके हैं.

