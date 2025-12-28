रिकी पोंटिंग ने जैसा कहा वैसा ही हुआ, लाइव भविष्यवाणी देख साथी कमेंटेटर के उड़े होश, हैरत में विश्व क्रिकेट

Ricky Ponting's prediction on Ben Stokes viral: चौथे एशेज टेस्ट के पहले दिन कमेंट्री करते समय रिकी पोंटिंग ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हर कोई हैरान है. खासकर साथी कमेंटेटर ग्रेग ब्लीवेट का रिएक्शन इस बारे में सबकुछ बयां कर रहा है. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट लेजेंड पोंटिंग हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं, और उन्होंने शुक्रवार को MCG में एक बार फिर अपनी समझदारी दिखाई. हुआ ये कि पोंटिंग चैनल 7 के लिए कमेंट्री कर रहे थे, जब उन्होंने एलेक्स कैरी के आउट होने की भविष्यवाणी की, और कुछ ही देर बाद असल में ऐसा ही हुआ. जिस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, कमेंट्री कर रहे पोंटिंग ने देखा कि इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स ने कैरी के लिए लेग-स्लिप लगाई थी, और उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई विकेट-कीपर अक्सर अपनी पारी की शुरुआत में शरीर पर आने वाली छोटी गेंदों से परेशान होते हैं. पोंटिंग ने कमेंट्री करते हुए कहा, "अब फील्ड में थोड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि वहां लेग-स्लिप आ गई है, एलेक्स कैरी एडिलेड में लेग-साइड में एक गेंद को ग्लव करके आउट हुए थे."

Ricky Ponting's predictions are top notch. he has done this multiple times by sitting in the commentary box. 🙏pic.twitter.com/bVLziEqjfv — Sunil The Cricketer (@1sInto2s) December 26, 2025

फिर पोंटिंग ने एकदम सही अंदाज़ा लगाया कि स्टोक्स, कैरी को कैसे आउट करेंगे, उन्होंने कैरी के गेंद को सीधे फील्डर के पास मारने से कुछ सेकंड पहले कहा, "स्टोक्स ज़्यादातर गेंद को रिब-केज एरिया में एंगल दे रहे हैं यहां पर कैरी को आउट कर सकते हैं." इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया. जैसा पोंटिंग ने भविष्यवाणी की थी वैसा ही हुआ और एलेक्स कैरी बिल्कुल उसी तरह से आउट हो गए. कमेंट्री में पोंटिंग के बगल में बैठे ब्लेवेट हैरान रह गए, पूर्व टेस्ट ओपनर का मुंह खुला रह गया क्योंकि वह पोंटिंग के एक और जीनियस पल को देखकर हैरान थे.

इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में मिली जीत

एशेज 2025-26 की तीन लगातार हार का क्रम तोड़ते हुए इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेला गया सीरीज का चौथा टेस्ट 4 विकेट से जीत लिया। इंग्लैंड ने 2011 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीता है। ऑस्ट्रेलिया में लगातार खेले 19 टेस्ट में इंग्लैंड की यह पहली टेस्ट जीत है। इंग्लैंड की जीत के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग में भी बड़ा बदलाव हुआ है।