Ashes 2025-26: मेलबर्न टेस्ट में जोश टंग की घातक गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया 152 रन पर सिमटी, इंग्लैंड भी लड़खड़ाई

Ashes 2025-26: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट शुक्रवार से मेलबर्न (Melbourne) में शुरू हो गया. टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई. सीरीज में 3-0 की अपराजेय बढ़त ले चुकी ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट की शुरुआत से पहले इंग्लैंड को तेज गेंदबाजी का डर दिखाया था, लेकिन खुद ही इस चक्रव्यूह में फंस गई. टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने वाली इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के किसी भी बल्लेबाज को क्रीज पर जमने का मौका नहीं दिया.

पिछली मैच के शतकवीर हेड, कैरी फेल, नेसर ने बचाई लाज

पिछली मैच के शतकवीर हेड और कैरी नहीं चले, तो इस टेस्ट में वापसी करने वाले स्टीव स्मिथ का बल्ला भी शांत रहा. स्मिथ महज 9 रन बना सके. आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए माइकल नेसर ने अगर 35 रन की पारी नहीं खेली होती, तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति और भी खराब होती. नेसर शीर्ष स्कोरर रहे. नेसर ने अपनी पारी में 7 चौके लगाए.

ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने 12, जेक वेदराल्ड ने 10, उस्मान ख्वाजा ने 29, एलेक्स कैरी ने 20 और कैमरन ग्रीन ने 17 रन बनाए.

जोश टंग की घातक गेंदबाजी

इंग्लैंड की तरफ से जोश टंग सबसे सफल गेंदबाज रहे. टंग ने 11.2 ओवर में 45 रन देकर 5 विकेट लिए. टंग ने जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, माइकल नेसर और स्कॉट बोलैंड का विकेट लिया. गस एटकिंसन ने 14 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए. एटकिंसन ने हेड और उस्मान ख्वाजा के अहम विकेट लिए.

इंग्लैंड की पारी भी लड़खड़ाई



जवाब में इंग्लैंड की भी पारी लड़खड़ा गई है. टीम ने शुरुआती 4 विकेट गंवा दिए हैं. बेन डकेट (2), जैकब बेथेल (1), जैक क्रॉली (5) और जो रूट (0) आउट हो चुके हैं. इस समय इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक और कप्तान बेन स्टोक्स के बीच एक अच्छी साझेदारी पनप रही है. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने 17 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 66 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक मिचेल स्टार्क और माइकल नेसर ने 2-2 विकेट लिए.

शुरुआती तीन टेस्ट जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया

कप्तान बेन स्टोक्स और ब्रायडन कार्स को भी 1-1 विकेट मिला. शुरुआती तीन टेस्ट गंवाकर सीरीज हार चुकी इंग्लैंड के पास इस टेस्ट में जीत का मौका है. अगर इंग्लैंड पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी बढ़त लेने में कामयाब रहती है, तो दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया जा सकता है.

