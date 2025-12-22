'बतौर साथी खिलाड़ी वह एकदम जुदा शख्स', शादाब खान ने डेविड वॉर्नर को सराहा, बयां की लेफ्टी बल्लेबाज की यूएसपी

पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान ने कंगारू दिग्गज डेविड वॉर्नर की तारीफ करते हुए उनके साथ साझा किए ड्रेसिंग रूम के किस्से को साझा किया है. बिग बैश लीग के आधिकारिक इंस्टाग्राम द्वारा साझा किए गए वीडियो में शादाब ने डेविड वॉर्नर को खेल का लीजेंड क्रिकेटर करार दिया. साथ ही, उन्होंने वॉर्नर के साथ खेलने को एक सीखने वाला अनुभव करार दिया.

शादाब ने वीडियो में कहा, 'मैदान पर उन्होंने कई बार वॉर्नर का सामना किया, लेकिन वह पहले कभी उनके साथ नहीं खेले थे. और यह बात उनके लिए इस समय को बहुत ही खास बनाती है.' शादाब के कमेंट में जो बात निकलकर आई, वह यह रही कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने कंगारू क्रिकेटर के व्यक्तित्व में विरोधाभास पाया.

शादाब ने कहा, 'बतौर टीम के खिलाड़ी के रूप में वॉर्नर एक मित्रवत, सहयोग करने वाले और एक ऐसे श्खस हैं, जो अपने इर्द-गिर्द लोगों की देखभाल करते हैं. वह हर बात की देखभाल करने की कोशिश करते हैं और ग्रुप में सभी को सहज महसूस कराते हैं.'पाक ऑलराउंडर ने कहा कि यह वह बात है, जो महान प्रतिस्पर्धियों को महान साथी खिलाड़ी से अलग बनाती है. बता दें कि शादाब और वॉर्नर दोनों ही बिग बैश लीग में सिडनी थंडर टीम का हिस्सा हैं. और इन दोनों की जोड़ी ने पहले से ही फैंस का खासा ध्यान खींचा है.