विज्ञापन
विशेष लिंक

'बतौर साथी खिलाड़ी वह एकदम जुदा शख्स', शादाब खान ने डेविड वॉर्नर को सराहा, बयां की लेफ्टी बल्लेबाज की यूएसपी

Big Bash League: शादाब खान बिग बैश लीग में सिडनी थंडर टीम में वॉर्नर के साथी खिलाड़ी हैं. शादाब की कही बातें सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में वायरल हो रही हैं

Read Time: 2 mins
Share
'बतौर साथी खिलाड़ी वह एकदम जुदा शख्स', शादाब खान ने डेविड वॉर्नर को सराहा, बयां की लेफ्टी बल्लेबाज की यूएसपी
पाकिस्तानी स्पिनर शादाब खान
X: social media

पाकिस्तान के ऑलराउंडर शादाब खान ने कंगारू दिग्गज डेविड वॉर्नर की तारीफ करते हुए उनके साथ साझा किए ड्रेसिंग रूम के किस्से को साझा किया है. बिग बैश लीग के आधिकारिक इंस्टाग्राम द्वारा साझा किए गए वीडियो में शादाब ने डेविड वॉर्नर को खेल का लीजेंड क्रिकेटर करार दिया. साथ ही, उन्होंने वॉर्नर के साथ खेलने को एक सीखने वाला अनुभव करार दिया. 

शादाब ने वीडियो में कहा, 'मैदान पर उन्होंने कई बार वॉर्नर का सामना किया, लेकिन वह पहले कभी उनके साथ नहीं खेले थे. और यह बात उनके लिए इस समय को बहुत ही खास बनाती है.' शादाब के कमेंट में जो बात निकलकर आई, वह यह रही कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने कंगारू क्रिकेटर के व्यक्तित्व में विरोधाभास पाया. 

शादाब ने कहा, 'बतौर टीम के खिलाड़ी के रूप में वॉर्नर एक मित्रवत, सहयोग करने वाले और एक ऐसे श्खस हैं, जो अपने इर्द-गिर्द लोगों की देखभाल करते हैं. वह  हर बात की देखभाल करने की कोशिश करते हैं और ग्रुप में सभी को सहज महसूस कराते हैं.'पाक ऑलराउंडर ने कहा कि यह वह बात है, जो महान प्रतिस्पर्धियों को महान साथी खिलाड़ी से अलग बनाती है. बता दें कि शादाब और वॉर्नर दोनों ही बिग बैश लीग में सिडनी थंडर टीम का हिस्सा हैं. और इन दोनों की जोड़ी ने पहले से ही फैंस का खासा ध्यान खींचा है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shadab Khan, David Andrew Warner, Sydney Thunder, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com