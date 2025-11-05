IND vs AUS: अर्शदीप सिंह को हर मैच में क्यों नहीं मिल रहा मौका? कोच मोर्ने मोर्केल ने किया रणनीति को लेकर बड़ा खुलासा

Morne Morkel on Arshdeep Singh IND vs AUS 4th T20I: गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने बुधवार को कहा कि चयन के मामले में अर्शदीप सिंह को भले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके पास इतना अनुभव है कि वे समझ सकते हैं कि भारतीय टीम प्रबंधन व्यापक परिदृश्य को देखते हुए अलग-अलग संयोजन आजमा रहा है. अर्शदीप को होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में प्लेइंग इलेवन में वापसी पर प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

हालांकि, उन्हें पहले दो मैचों में नहीं चुना गया क्योंकि उन्हें और कुलदीप यादव को एक साथ नहीं खिलाया जा सकता और दुबई की परिस्थितियों के कारण सितंबर में होने वाले एशिया कप में भी वे पहली पसंद नहीं थे. गौरतलब है कि अर्शदीप 100 से ज़्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज हैं.

मोर्कल ने गुरुवार को यहां चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले मीडियाकर्मियों से कहा, "अर्शदीप अनुभवी हैं और उन्हें पता है कि हम व्यापक परिदृश्य को देखते हुए अलग-अलग संयोजन आजमा रहे हैं. उन्हें पता है कि वह एक विश्वस्तरीय गेंदबाज हैं और उन्होंने पावरप्ले में ज़्यादातर विकेट लिए हैं." उन्होंने आगे कहा, "हम जानते हैं कि वह टीम के लिए कितने मूल्यवान हैं, लेकिन हमें अन्य संयोजनों पर भी विचार करने की ज़रूरत थी और वह इसे समझते हैं."

हालांकि, मोर्केल ने माना कि अर्शदीप जैसी क्षमता वाले गेंदबाज़ के लिए यह बिल्कुल आसान नहीं रहा है. पूर्व प्रोटियाज़ दिग्गज ने अपने फ़ैसलों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हुए कहा, "यह आसान नहीं है. खिलाड़ियों और चयन को लेकर निराशा हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर यह कभी-कभी बेकाबू हो जाता है." इस सीरीज़ के बाद अब केवल 10 टी20 मैच बचे हैं, मोर्केल और कोचिंग स्टाफ़ की खिलाड़ियों को एकमात्र सलाह यही है कि दबाव की स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें.

"हमारी तरफ़ से, हम बस उन्हें कड़ी मेहनत करने और मौका मिलने पर तैयार रहने के लिए कहते रहते हैं. टी20 विश्व कप से पहले अब सीमित मैच हैं." "इसलिए, हमारे लिए यह देखना ज़रूरी है कि खिलाड़ी दबाव की स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं; अन्यथा, हमें कुछ पता नहीं चलेगा." इसलिए, इस तरह के मैच खेलना और फिर भी क्रिकेट का मैच जीतने की मानसिकता बनाए रखना," मोर्केल ने कहा.

गेंदबाजी कोच के लिए, यह उचित ही है कि वे कई विकल्पों पर विचार करें. "आपके पास विकल्प उपलब्ध होने चाहिए. मुझे लगता है कि अगर आप दुनिया भर में देखें, तो हर टीम विकल्पों के साथ प्रयोग कर रही है," उन्होंने आगे कहा कि जब तक वे प्रयोग नहीं करेंगे, उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि किसी दिन क्या कारगर होगा. "मुझे लगता है कि इस खेल में आपको अनुकूलनशील होना चाहिए. आपको यह जानना होगा कि कौन से खिलाड़ी आपको अलग-अलग भूमिकाओं में विकल्प दे सकते हैं. और अगर आप उन भूमिकाओं को नहीं आजमाएंगे और यह नहीं देखेंगे कि वे उन परिस्थितियों में दबाव को कैसे संभालते हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा," उन्होंने आगे कहा.

गंभीर की कोचिंग स्टाफ़ तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि टी20 विश्व कप तीन महीने से भी कम समय में शुरू होने वाला है. "आप दो साल बाद बैठकर यह नहीं कहना चाहेंगे कि काश हमने ऐसा किया होता, या इस संयोजन को थोड़ा और समय दिया होता, तो यह विकसित हो जाता." इसलिए हां, मुझे लगता है कि यह चतुराई से खेलने के बारे में है," मोर्केल ने कहा.