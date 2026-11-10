हार्दिक पांड्या-अर्शदीप सिंह के ट्रेड की पुष्टि? पिता बोले - मुंबई में रोहित-बुमराह के साथ खेलते देखना खुशी की बात

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को लेकर एक ट्रेड डील हो चुकी है. अर्शदीप के पिता दर्शन सिंह, जो न्यूजीलैंड दौरे के दौरान अपने बेटे के साथ मौजूद हैं, उन्होंने एक वीडियो में कहा कि उन्हें इस ट्रेड के बारे में जानकारी मिल गई है. हालांकि, इस ट्रेड की सैलरी और अन्य शर्तों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दर्शन सिंह ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी है कि उनका बेटा रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों के साथ खेलेगा.

न्यूजीलैंड में विमल कुमार से बातचीत के दौरान दर्शन सिंह ने बताया कि इस ट्रेड को लेकर पहले अर्शदीप से कोई चर्चा नहीं की गई थी. उन्होंने कहा कि अर्शदीप और उनका परिवार यह जानकर हैरान रह गया था कि ऐसा कोई ट्रेड हुआ है. जब उनसे पूछा गया कि क्या पहले इस विषय पर कोई बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा, "नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी."

हालांकि, दर्शन सिंह ने यह नहीं बताया कि क्या उन्हें इस डील के तहत हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स में शामिल होने के बारे में कोई जानकारी दी गई है.

उन्होंने आगे कहा, "हमें भी हैरानी हुई जब पता चला कि यह ट्रेड हो गया है. मुझे लगता है कि अब आधिकारिक सूचना आ गई है कि उनका ट्रेड हो गया है. लेकिन आप जानते ही हैं कि इंसान जहां पैदा होता है, उस जगह से उसका एक विशेष लगाव होता है, जिसे वह जीवन भर नहीं भूलता. किंग्स इलेवन पंजाब उसके लिए एक तरह से घर जैसा था. उस टीम के साथ उसका बहुत गहरा जुड़ाव रहा है. इसलिए इस खबर को सुनकर थोड़ा भावुक होना स्वाभाविक है."

उन्होंने कहा, "लेकिन हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम का संतुलन बनाने की कोशिश करती है और उसी के अनुसार फैसले लिए जाते हैं. हम मुंबई इंडियंस से भी बहुत खुश हैं. वहां उनके पुराने कप्तान मौजूद हैं और जसप्रीत बुमराह तथा सूर्यकुमार यादव जैसे साथी खिलाड़ी भी हैं, इसलिए हमें काफी खुशी है."

जब उनसे आईपीएल 2027 में अर्शदीप को मुंबई इंडियंस की जर्सी में देखने को लेकर उनकी राय पूछी गई, तब दर्शन सिंह ने कहा कि वह इस फ्रेंचाइजी के संभावित गेंदबाजी आक्रमण को लेकर काफी उत्साहित हैं.

वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं क्या कहूं? फैंस की प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां देखिए. वे बहुत खुश हैं और मानते हैं कि यह एक बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण होगा, जो किसी भी स्कोर का मुकाबला कर सकता है. उनका कहना है कि विरोधी टीमों को 200 रन तक बनाना मुश्किल होगा. हालांकि, आईपीएल में पिचें अक्सर बल्लेबाजों के अनुकूल होती हैं, इसलिए वहां कुछ भी हो सकता है. लेकिन कागज पर यह एक बेहद मजबूत गेंदबाजी आक्रमण नजर आता है."





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