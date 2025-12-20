विज्ञापन
T20 WC 2026: 278 विकेट लेने वाले चार फिरकी गेंदबाजों की एंट्री, विपक्षी टीम कैसे भेद पाएगी टीम इंडिया का 'चक्रव्यूह'

Team India T20 WC Squad Including Four Star Spinner: टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के ऐलान में एक खास बात स्पिन यूनिट को लेकर देखने के लिए मिला, जिसमे 4 स्टार गेंदबाज शामिल हैं.

Team India T20 WC Squad Including Four Star Spinner: टी-20 विश्वकप के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है. भारतीय टीम ने 15 सदस्यीय टीम में कुल चार स्पिनरों कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया है. उपमहाद्वीप की पिचों पर फिरकी गेंदबाजों का जलवा किसी से छिपा नहीं है. वरुण की बलखाती गेंदों ने कई बार विपक्षी टीमों को धाराशायी किया है. ऐसे में टीम इंडिया में शामिल चार स्पिनर के कंधों पर विश्वकप खिताब की रक्षा करने का भी दारोमदार रहेगा. 

पटेल करेंगे कमाल

शुभमन गिल की जगह टी-20 विश्वकप में उपकप्तान बने पटेल चाइनामैन गेंदबाज के साथ-साथ उपयोगी बैटर भी हैं. जब भी टीम को उनकी जरूरत होती है तो वो बल्ले से भी रन बटोर लेते हैं. ऐसे में एक स्पिन ऑलराउंड की उनकी भूमिका टीम के लिए काफी फायदा पहुंचाने वाली रहेगी. अक्षर पटेल ने अपने करियर में अबतक 85 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और कुल 82 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 9 रन पर 3 विकेट है. उनका औसत 21.92 का रहा है. 

वॉशिंगटन टीम इंडिया में देंगे सुंदर योगदान 

टीम में शामिल दूसरे स्पिनर सुंदर भी लोअर ऑर्डर में जरूरी बल्लेबाजी कर लेते हैं. गेंदबाजी में उनके पास जमे-जमाए बैटर को पवेलियन भेजने की क्षमता है. अपनी स्लो गेंदों से वो विपक्षी टीम के किसी भी बैटर को चकमा देने की कूवत रखते हैं. सुंदर ने अबतक 58 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने कुल 51 विकेट लिए है. उनका बेस्ट प्रदर्शन 3 रन देकर 3 विकेट है. 

कुलदीप करेंगे कमाल 

बायें हाथ के गेंदबाज कुलदीप यादव पर टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर से भरोसा जताया है. कुलदीप के पास फंसे मैचों में टीम को जीत दिलाने का हुनर है. भारत में ही खेले जाने वाले टी-20 विश्वकप में एक बार फिर कुलदीप के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. उन्होंने अपने करियर में अभी तक कुल 50 टी-20 इंटरनेशनल खेले हैं. उनके खाते में कुल 90 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट बॉलिंग विश्लेषण 17 रन पर 5 विकेट है. माना जा रहा है कि उपमहाद्वीप की पिचों पर कुलदीप एक बार फिर से करिश्मा कर सकते हैं. 

वरुण का चक्र भी चलेगा 

शांत, धीर और गंभीर स्वभाव वाले वरुण चक्रवर्ती भी टीम इंडिया की जान बन गए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 मैच में उन्होंने कई अहम मौकों पर भारत को विकेट दिलाया था. उनकी हवा में घूमती गेंदों का सामना विपक्षी गेंदबाजों के लिए आसान नहीं होता है. अपने कुल 33 टी-20 इंटरनेशनल मैचों के करियर में वरुण ने कुल 55 विकेट लिए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट का है. टीम मैनेजमेंट ने इस बार उनपर भरोसा जताया है.

Cricket, India, Kuldeep Yadav, Varun Chakaravarthy Vinod, T20 World Cup 2026
