वेन पार्नेल की आल टाइम बेस्ट प्लेइंग XI में एक भी भारतीय नहीं, जानें किन दिग्गजों को मिला मौका

Wayne Parnell Picks All Time Test Playing XI: दक्षिण अफ्रीकी पूर्व क्रिकेटर वेन पार्नेल ने अपनी आल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन का ऐलान का किया है. हैरान कर देने वाली बात यह है कि पार्नेल के इस प्लेइंग इलेवन में एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं है. 36 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी आल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन में कुल पांच अफ्रीकी खिलाड़ियों का चुनाव किया है. इसके अलावा उन्होंने तीन ऑस्ट्रेलियाई और क्रमशः वेस्टइंडीज, श्रीलंका एवं पाकिस्तान से एक-एक खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिसमें ब्रायन लारा, कुमार संगकारा और वसीम अकरम का नाम शामिल है.

पार्नेल ने दुनिया के इस सलामी जोड़ी पर जताया भरोसा

वेन पार्नेल ने अपनी टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर पूर्व अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ के साथ-साथ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मैथ्यू हेडन का चुनाव किया है. इन दोनों ही खिलाड़ियों का अपने देश की तरफ से पारी का आगाज करते हुए प्रदर्शन शानदार रहा है.

मध्यक्रम में इन जांबाजों को मिला मौका

पार्नेल ने मध्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के साथ-साथ पूर्व अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक्स कैलिस को तीसरे और चौथे स्थान पर रखा है. पांचवें स्थान के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा का चुनाव किया है. विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने अपनी टीम में दो खिलाड़ियों को शामिल किया है. जिसमें कुमार संगकारा के अलावा एबी डिविलियर्स का नाम शामिल है.

पेस तिकड़ी में ये धुरंधर

वेन पार्नेल तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी शॉन पोलॉक, वसीम अकरम और डेल स्टेन के कंधों पर रखा है. ये गेंदबाज अपने समय में बेहतरीन गेंदबाजी के लिए शुमार थे. इसके अलावा पार्नेल की टीम में बतौर स्पिनर शेन वॉर्न जगह बनाने में कामयाब हुए हैं.

वेन पार्नेल की आल टाइम बेस्ट प्लेइंग इलेवन

ग्रीम स्मिथ, मैथ्यू हेडन, रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस, ब्रायन लारा, कुमार संगकारा, एबी डिविलियर्स, शॉन पोलॉक, वसीम अकरम, शेन वॉर्न और डेल स्टेन.

यह भी पढ़ें- पेट स्पा की फाउंडर हैं अर्जुन की होने वाली पत्नीं सानिया चंडोक, अरबपति घराने से रखती हैं ताल्लुक