माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन ने रच दिया इतिहास, यह कारनामा करने वाले बने इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर

Archie Vaughan Created History: देश की मुख्य टीम जहां इंग्लैंड के साथ जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में व्यस्त है. वहीं अंडर-19 के युवा लड़ाके भी इंग्लैंड के अंडर-19 टीम को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. दोनों टीमों के बीच दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 12 जुलाई से 15 जुलाई के बीच बेकेनहम में खेला गया. जहां यह मुकाबला बिना परिणाम के समाप्त हुआ. पहला टेस्ट मैच जरुर ड्रॉ रहा. इसके बावजूद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के बेटे आर्ची वॉन ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वह इंग्लैंड की तरफ से यूथ टेस्ट मैचों में दो बार छह विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से पहले खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और की नहीं बल्कि पूर्व दिग्गज स्पिनर ग्रीम स्वान की बराबरी की है.

46 वर्षीय पूर्व इंग्लिश स्पिनर ग्रीम स्वान ने 1998 में पाकिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाफ दो यूथ टेस्ट मुकाबलों में 46 रन खर्च कर छह और 118 रन देकर आठ विकेट चटकाए थे. अब कुछ वैसा ही कारनामा आर्ची ने भी किया है. उन्होंने साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के खिलाफ केपटाउन में 19 रन देकर 6 विकेट लिए थे. अब भारतीय अंडर-19 टीम के खिलाफ बेकेनहम में 84 रन खर्च कर छह विकेट लिए हैं. जिसके साथ ही उन्होंने स्वान की बराबरी भी कर ली है.

Archie Vaughan has six wickets for England U19s in the second innings against India 👏🌪️#WeAreSomerset pic.twitter.com/KHlScrqte6