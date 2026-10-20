91/0 से 215 ऑलआउट हुई इंग्लैंड, फिर पाकिस्तान स्टार ने मचाई तबाही, 6 विकेट लेकर पलटा मुकाबला

मंगलवार को रावलपिंडी में खेली जा रही ट्राई-सीरीज में ऑलराउंडर अराफात मिन्हास ने ना सिर्फ अपने करियर का पहला अर्धशतक लगाया बल्कि गेंदबाजी में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट लिए, जिससे पाकिस्तान ने इंग्लैंड पर 87 रनों की शानदार जीत दर्ज की. मिन्हास ने 58 गेंदों पर 59 रन बनाए. इसमें उन्हें हसन नवाज का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 74 गेंदों पर 79 रन बनाए, जिससे पाकिस्तान पिंडी स्टेडियम में 302-9 के मजबूत स्कोर तक पहुंच सका. इसके बाद, मिन्हास ने अपनी बेहतरीन लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी से 40 रन देकर 6 विकेट लिए, जिसके चलते इंग्लैंड की पूरी टीम 38.4 ओवर में 215 रन पर सिमट गई. यह मिन्हास का उनका करियर बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन है.

रन चेज के दौरान इंग्लैंड एक समय मजबूत स्थिति में थी. उसने 120 रन बटोर लिए थे और सिर्फ एक विकेट गंवाया था. लेकिन इसके बाद उसकी बैटिंग बिखर गई. मेहमान टीम ने आखिरी नौ विकेट सिर्फ 95 रनों पर गंवाए. इससे पहले टॉम बैंटन (57) और बेन डकेट (45) ने टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई थी.

मिन्हास ने तीन अहम विकेट लिए. उन्होंने बैंटन को एक गलत पुल शॉट पर कैच आउट कराया, हैरी ब्रूक को एक बेहतरीन टर्न लेने वाली गेंद पर बोल्ड किया, और फिर जॉर्डन कॉक्स (18 रन) को आउट किया.

इसके बाद उन्होंने विल जैक्स (19 रन) और जेमी ओवरटन (1 रन) को आउट करके अपने करियर में दूसरी बार एक पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा पूरा किया. बैंटन ने अपनी 53 गेंदों की पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाए. नसीम शाह ने जो रूट (33 रन) का भी बड़ा विकेट लिया, जबकि हारिस रऊफ ने खतरनाक सैम करन (27 रन) को आउट किया.

इससे पहले, नवाज और मिन्हास ने पाकिस्तान को 133-5 की नाजुक स्थिति से उबारा. नवाज ने चार छक्के और पांच चौके लगाए. उन्होंने मिन्हास के साथ छठे विकेट के लिए 78 रन जोड़े. इस दौरान इंग्लैंड उनकी साझेदारी को तोड़ने के लिए संघर्ष करता रहा और तीन कैच भी छोड़े. इसके बाद मिन्हास ने फहीम अशरफ (39 रन) के साथ सातवें विकेट के लिए 72 रन जोड़े. पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवरों में 91 रन बनाए.

मिन्हास ने अपनी पारी के दौरान नौ चौके लगाए, जबकि अशरफ की पारी में एक छक्का और पांच चौके शामिल थे. इंग्लैंड के गस एटकिंसन ने मैच की पहली ही गेंद पर फखर जमान को आउट करके पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया. जमान को शॉर्ट मिड-विकेट पर रूट ने कैच किया.

सैम अयूब (8 रन) के आउट होने से पाकिस्तान का स्कोर 2-31 हो गया था, लेकिन फिर बाबर आजम (34 रन) और साद बेग (35 रन) ने पारी को संभाला. इंग्लैंड के बेकर ने 3-65 और एटकिंसन ने 2-35 के आंकड़े के साथ गेंदबाजी की. इंग्लैंड का तीसरा मैच गुरुवार को रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ होगा.

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