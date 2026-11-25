पाकिस्तानी टीवी ड्रामा 'दर-ए-निजात' इन दिनों भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है. इस शो को लेकर बेंगलुरु में दो खास स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाने थे, लेकिन सोशल मीडिया पर विरोध और आलोचना के बाद दोनों कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं. इन कार्यक्रमों के पोस्टर इंटरनेट पर सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे. मामला बढ़ने पर बेंगलुरु पुलिस भी सक्रिय हो गई और उसने आयोजकों से कार्यक्रमों के बारे में जानकारी मांगी. इसके बाद दोनों आयोजकों ने स्क्रीनिंग रद्द करने का फैसला किया.

28 नवंबर को होनी थी पहली स्क्रीनिंग

दरअसल, बेंगलुरु में पहला कार्यक्रम द ब्लूम सोसाइटी सिस्टर्स क्लब (The Bloom Society Sisters' Club) की ओर से आयोजित किया जाना था. यह स्क्रीनिंग 28 नवंबर को शाम 6 बजे से फ्रेजर टाउन के शीश कबाब रेस्टोरेंट में होनी थी.

इस कार्यक्रम को 'बैंगलोर की पहली स्क्रीनिंग' के तौर पर प्रचारित किया जा रहा था. इसमें पाकिस्तानी ड्रामा 'दर-ए-निजात' के एपिसोड 34 और 35 दिखाए जाने थे. इसके साथ ही मेहमानों के लिए पर्शियन और अरेबियन खाने का खास इंतजाम भी किया गया था.

वहीं, दूसरा कार्यक्रम 5 दिसंबर को द स्टार क्लब की ओर से आयोजित किया जाना था. इसके लिए शहर के एक प्राइवेट थिएटर को चुना गया था. यह कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू होने वाला था.

सोशल मीडिया पर क्यों हुआ विरोध?

दोनों कार्यक्रमों के पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया. पाकिस्तानी ड्रामे की स्क्रीनिंग को लेकर कई यूजर्स ने आपत्ति जताई. इसके बाद यह मामला इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.

खास बात यह है कि इन कार्यक्रमों को लेकर पुलिस तक शिकायत और सवाल पहुंचने लगे. बढ़ते विवाद के बीच बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर आर. हितेंद्र ने कहा कि पुलिस को इन आयोजनों की जानकारी मिली है. अधिकारी आयोजकों से संपर्क कर कार्यक्रमों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर जमीन पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

आयोजकों ने क्यों रद्द किए कार्यक्रम?

विवाद बढ़ने के बाद दोनों आयोजकों ने स्क्रीनिंग रद्द करने की पुष्टि की. शीश कबाब रेस्टोरेंट के एक प्रतिनिधि ने बताया कि 28 नवंबर को होने वाला कार्यक्रम अब आयोजित नहीं किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने इसे रद्द करने की कोई खास वजह नहीं बताई.

वहीं, 5 दिसंबर के कार्यक्रम की आयोजक ने बताया कि यह आयोजन केवल उनके परिवार और करीबी परिचितों के लिए रखा गया था. लेकिन सोशल मीडिया पर मामला बढ़ने और लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उन्होंने इसे रद्द करने का फैसला किया.

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