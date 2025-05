रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद अब इस दिग्गज ने टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा

Angelo Mathews Announces Retirement From Test Cricket: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद अब श्रीलंका क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज ने भी टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर्मेंट का ऐलान कर दिया है. सफेद जर्सी में वह आखिरी बार अगले महीने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ खेले जाने वाले सीरीज में नजर आएंगे. उसके बाद वह इस जर्सी में अपने चाहने वालों के सामने इंटरनेशनल लेवल पर कभी नहीं दिखाई देंगे.

37 वर्षीय दिग्गज क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से संन्यास का ऐलान किया है. इस दौरान उन्होंने अपने सीमित ओवरों के प्रारूप को लेकर भी विचार साझा किया है. उनका कहना है अगर मेरे देश को भविष्य में मेरी जरूरत होगी तो वह व्हाइट बॉल चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे.

