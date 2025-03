VIDEO: आंद्रे रसेल के सामने नागिन की तरह बलखाई गेंद और चारो खाने हो गए चित

Suyash Sharma Clean Bowled Andre Russell: आईपीएल 2025 के उद्घाटन मुकाबले में कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम को अपने विध्वंसक ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसेल से काफी उम्मीद थी, लेकिन वह उन उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर पाए. मैच के दौरान उन्हें विपक्षी टीम के युवा स्पिनर सुयश शर्मा ने क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. मैच के दौरान यह खूबसूरत पल आरसीबी की गेंदबाजी के दौरान 16वें ओवर में देखने को मिला. आरसीबी की तरफ से यह ओवर सुयश शर्मा डाल रहे थे. सुयश ने इस ओवर की चौथी गेंद तेजी से अंदर की तरफ घुमाई. जिसे रसेल समझने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे. नतीजन उन्हें क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा.

आउट होने से पूर्व पहले मुकाबले में आंद्रे रसेल ने सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल तीन गेंदों का सामना किया. इस बीच 133.33 की स्ट्राइक रेट से महज चार रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक चौका निकला. रसेल केकेआर की तरफ से जब आउट हुए. उस दौरान टीम का स्कोर 15.4 ओवरों की समाप्ति के बाद छह विकेट के नुकसान पर 150 रन था.

