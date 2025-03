'पायलट ही नहीं...', एअर इंडिया पर भड़के डेविड वॉर्नर, वजह जान आप भी जाएंगे हैरान

David Warner Criticized Air India: आईपीएल 2025 में ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर शिरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वह सुर्खियों में बने हुए हैं. जिसके पीछे की वजह है उनकी यात्रा. 38 वर्षीय बल्लेबाज ने एअर इंडिया को बुरी तरह से लताड़ा है. अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, '@Air India, हम बिना पायलट वाले विमान में सवार हैं और घंटों से इंतजार कर रहे हैं. आप यात्रियों को विमान में क्यों बोर्ड कराते हैं जब आपको पता है कि आपके पास पायलट ही नहीं हैं?'

आईपीएल 2025 के रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हो चुका है. मगर 18वें सीजन से डेविड वॉर्नर गायब हैं. जिसके पीछे की वजह इस साल मेगा नीलामी में उन्हें कोई खरीददार नहीं मिला था.

@airindia we've boarded a plane with no pilots and waiting on the plane for hours. Why would you board passengers knowing that you have no pilots for the flight? 🤦‍♂️🤦‍♂️