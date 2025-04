VIDEO: 'रसेल मसल' मचा रहे थे कोहराम, मगर जानसेन की इस करिश्माई गेंद से टूट गया KKR का दिल

Andre Russell, Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, 31st Match: आईपीएल के कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं, जो वर्षों तक याद किए जाते हैं. एक ऐसा ही ऐतिहासिक मुकाबला बीते मंगलवार (15 अप्रैल) को पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुल्लांपुर में खेला गया. जहां लो स्कोरिंग मुकाबले में श्रेयर अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स की टीम बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान केकेआर के विस्फोटक ऑलराउंडर आंद्रे रसेल जब तक क्रीज पर मौजूद थे. तब तक केकेआर की उम्मीद जगी हुई थी. मगर उनके आउट होते ही केकेआर की शिकस्त भी सुनिश्चित हो गई

पंजाब की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर मैदान में आए मार्को जानसेन ने पहली गेंद शॉट पिच लेंथ से टप्पा खिलाते हुए अंदर की तरफ घुमाई थी. जिसपर रसेल ने जोरदार तरीके से लेग साइड में शॉट लगाने का प्रयास किया. मगर यहां किस्मत उनकी थोड़ी खराब रही और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए स्टंप से जा टकराई. जिसके बाद उन्हें निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा.

