क्या दूसरी लीग में खेलने के लिए आंद्रे रसेल ने IPL से लिया संन्यास? तोड़ी चुप्पी, दिया सारे सवालों का जबाव

Andre Russell on Retirement: आईपीएल 2026 के लिए 16 दिसंबर 2025 को अबु धाबी में मिनी ऑक्शन होना वाला है. सभी की निगाहें कैरेबियन ऑलराउंडर आंद्रे रसेल के ऊपर टिकी हुई थी. लोग यह जानने के लिए बेकरार थे कि आगामी सीजन में वह किस टीम की तरफ से विस्फोट मचाते हुए नजर आएंगे. मगर ऑक्शन से पूर्व ही उन्होंने आईपीएल से संन्यास लेते हुए हर किसी को हैरान कर दिया है. लोग जानने के लिए उत्सुक हैं कि जब इतनी टीमों की नजर उनपर बनी हुई थी तो आखिर उन्होंने संन्यास लिया ही क्यों? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब खुद रसेल ने दिया है.

आंद्रे रसेल का कहना है आईपीएल जैसे एक बड़े टूर्नामेंट में ऑलराउंडर के तौर पर शिरकत करना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था. टीम के साथ यात्रा, कड़ी मेहनत करना और रिकवरी की प्रक्रिया उनके शरीर के लिए भारी पड़ रही थी.

क्रिकबज के साथ हुई बातचीत के दौरान रसेल ने कहा, 'बिल्कुल. ये मैचों की संख्या और यात्राओं पर निर्भर करता है. आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जितना हो सके रिकवर और फ्रेश रहें और अपने शरीर का ध्यान रखें.'

रसेल ने कहा,'आपको प्रतिदिन अभ्यास करना होता है. जिम जाना होता है. मगर इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि ज्यादा न हो. आईपीएल में बतौर ऑलराउंडर शिरकत करना मेरे लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है.'

कैरेबियन ऑलराउंडर ने कहा, 'सिर्फ अपने बारे में मैं बात कर रहा हूं. मैच के दौरान बल्लेबाजी करना. गेंदबाजी करना और उसके बाद कुछ कैचिंग और फील्डिंग भी, ये हमेशा से मुश्किल रहा है. आईपीएल इतनी बड़ी लीग है कि आप हमेशा चाहते हैं की बेस्ट परफॉर्मेंस हमेशा आपके साथ रहे.'

बातचीत के दौरान रसेल ने साफतौर पर कहा कि वह लीग में केवल एक बल्लेबाज या गेंदबाज तौर पर नहीं खेलना चाहते थे. उन्होंने कहा, 'मेरी बल्लेबाजी और गेंदबाजी मुझे पूरा करती है. मैं अच्छी गेंदबाजी करता हूं, तो मेरी बल्लेबाजी खुद ब खुद अच्छी हो जाती है. केवल एक बल्लेबाज के तौर पर मैं टीम में नहीं रह सकता हूं.'

यह भी पढ़ें- IND vs SA: बिना एक रुपया खर्च किए कहां फ्री में देखें भारत और अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला 'करो मरो मुकाबला'?