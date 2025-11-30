विज्ञापन

IPL 2026 में शाहरुख खान की KKR में नहीं दिखेगा ये स्टार खिलाड़ी, किंग खान ने यूं कहा 'थैंक्यू चैम्पियन'

आंद्रे रसल ने IPL से एक खिलाड़ी के तौर पर रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद शाहरुख ने उन्हें जवाब दिया.

KKR के इस खिलाड़ी ने IPL से लिया रिटायरमेंट
नई दिल्ली:

2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मिनी-ऑक्शन से दो हफ्ते पहले, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर आंद्रे रसेल ने टूर्नामेंट से अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की. कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने टीम के साथ एक नए रोल में आने पर क्रिकेटर के लिए एक इमोशनल ट्रिब्यूट लिखा.

शाहरुख खान ने ‘नाइट इन शाइनिंग आर्मर' आंद्रे रसेल पर बात की

रविवार को आंद्रे ने IPL से एक खिलाड़ी के तौर पर रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद शाहरुख ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, “शानदार यादों के लिए धन्यवाद, आंद्रे. हमारे नाइट इन शाइनिंग आर्मर!!! @KKRiders के लिए आपका योगदान यादगार है…”

क्रिकेटर अब टीम के अंदर एक पावर कोच के किरदार में कैसे बदल रहे हैं, इस बारे में लिखते हुए, स्टार ने आगे कहा, “और एक खिलाड़ी के तौर पर आपकी शानदार यात्रा का एक और चैप्टर शुरू हो रहा है… पावर कोच - नॉलेज, ताकत और बेशक हमारे पर्पल और गोल्डन कलर के लड़कों को ताकत देना… और हां, कोई भी दूसरी जर्सी आप पर अजीब लगेगी मेरे दोस्त… मसल रसेल जिंदगी भर के लिए! लव यू… टीम और खेल से प्यार करने वाले सभी लोगों की ओर से!!”

आंद्रे ने अपने वीडियो में बताया कि इस नए रोल में आने से पहले उन्होंने CEO वेंकी मैसूर और शाहरुख से कई बार बात की थी. यह कुछ दिनों बाद हुआ जब हाल के सीजन में उनके नंबरों में काफी गिरावट के बाद KKR ने उन्हें रिलीज कर दिया था. हालांकि, वह IPL के सबसे असरदार खिलाड़ियों में से एक हैं. जिन लोगों को नहीं पता, शाहरुख 2008 से KKR के मालिक हैं. जूही चावला के पति जय मेहता भी पार्टनर हैं.

शाहरुख खान की आने वाली फिल्म कौनसी है?

शाहरुख को आखिरी बार 2023 की फिल्मों पठान, जवान और डंकी में देखा गया था. उन्होंने इस साल द रोशन्स में काम करने के अलावा, नेटफ्लिक्स पर अपने बेटे आर्यन खान की पहली वेब सीरीज, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी कैमियो किया था. वह अब सिद्धार्थ आनंद की किंग की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और अन्य कलाकार हैं.

Shah Rukh Khan, Andre Russell, Kolkata Knight Riders, Shah Rukh Khan On Andre Russell, IPL 2026
