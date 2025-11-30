आंद्रे रसेल ने IPL से लिया संन्यास, जानें अब कहां करेंगे छक्के-चौकों की बरसात

Andre Russell Announces Retirement From IPL: क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग ने संन्यास की घोषणा कर दी है. 37 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा है, 'आईपीएल से संन्यास ले रहा हूं.. लेकिन स्वैगर नहीं. आईपीएल में क्या सफर रहा है. यादों से भरे 12 सीजन और केकेआर के साथ ढेर सारा प्यार. दुनिया भर की अन्य लीग में मैं छक्के लगाता रहूंगा. सबसे अच्छी बात... मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं... बस आप मुझे एक नए रोल में देखेंगे. केकेआर के सपोर्ट स्टाफ में, 2026 के पावर कोच के तौर पर. नया चैप्टर. एनर्जी वही. हमेशा नाइट.'

रसेल ने KKR के साथ अपने शानदार सफ़र के बारे में बताया, एक ऐसी फ़्रैंचाइज़ी जिसे उन्होंने अपने 12 IPL सीज़न में से 11 में रिप्रेज़ेंट किया था. उन्होंने याद करते हुए कहा, "मेरे कुछ शानदार पल और शानदार यादें थीं, छक्के मारना, गेम जीतना, MVPs पाना." उन्होंने नीलामी से पहले के इमोशनल टकराव के बारे में भी बात की, जिसने पर्पल और गोल्ड के प्रति उनकी वफ़ादारी को और पक्का कर दिया. रसेल ने लिखा, "जब आप सोशल मीडिया पर होते हैं, तो आप खुद को अलग-अलग टीमों की जर्सी में फ़ोटोशॉप करते हुए देखते रहते हैं. मुझे खुद को पर्पल और गोल्ड के अलावा किसी और रंग में देखकर अजीब लगा और वे विचार मेरे दिमाग में घूमते रहे, जिससे मैं कुछ रातों तक सो नहीं पाया."

रसेल का खेल करियर ज़बरदस्त आंकड़ों के साथ खत्म हुआ: 174.97 के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 2,651 रन बनाए, साथ ही 124 विकेट लिए, जिससे वह IPL इतिहास के सबसे खतरनाक और मशहूर ऑलराउंडरों में से एक बन गए. ऑलराउंडर ने अपने कोलकाता के फैंस के लिए एक मैसेज के साथ खत्म किया, "तो, जल्द ही मिलते हैं. कोरबो लोरबो जीतबो."