आईपीएल में तीन हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज अमित मिश्रा, जानिए कैसा रहा पूरा सफर

Amit Mishra Retirement: आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में अमित मिश्रा आठवें स्थान पर हैं.

आईपीएल में तीन हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज अमित मिश्रा, जानिए कैसा रहा पूरा सफर
Amit Mishra Retirement
  • अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करते हुए आईपीएल में भी खेलना बंद कर दिया है
  • उन्होंने आईपीएल में तीन अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए तीन बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है
  • मिश्रा ने 2008 से 2024 तक 162 आईपीएल मैचों में 174 विकेट लेकर आठवें स्थान पर अपनी जगह बनाई है
Amit Mishra Retirement Only Bowler with Three Hat-Trick in IPL: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज लेग स्पिनर रहे अमित मिश्रा ने गुरुवार को क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी. वह आईपीएल में भी खेलते नजर नहीं आएंगे. मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्याप्त मौके नहीं मिले , लेकिन आईपीएल का वह एक बड़ा चेहरा रहे हैं. 2008 से 2024 के बीच अलग-अलग टीमों का हिस्सा रहते हुए उन्होंने लीग के सफलतम गेंदबाजों में अपना नाम शुमार किया है. अमित मिश्रा 2008 से 2024 के बीच दिल्ली डेयरडेविल्स, डेक्कन चार्जर्स , सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी के लिए खेले. इस दौरान मिश्रा ने 162 मैचों में 174 विकेट लिए.

अमित मिश्रा (Amit Mishra Hat-Trick in IPL) आईपीएल इतिहास में तीन बार हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं. तीनों हैट्रिक उन्होंने अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए लिए हैं. मिश्रा ने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स, 2011 में डेक्कन चार्जेस और 2013 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए हैट्रिक लिए.

आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में अमित मिश्रा आठवें स्थान पर हैं. 2020 लेकर 2024 के मिश्रा को सिर्फ 15 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 17 विकेट मिले. पिछले चार साल में अगर उन्हें पर्याप्त मौके मिले होते तो आईपीएल के सफलतम गेंदबाजों की सूची में उनका नाम और ऊपर होता.

अमित मिश्रा ने 2003 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में डेब्यू किया था. 2008 में टेस्ट और 2010 में टी20 में उन्होंने डेब्यू किया था. 2017 के बाद से उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला.

मिश्रा एक बेहतरीन लेग स्पिनर रहे हैं. 2003 से लेकर 2017 के बीच 22 टेस्ट में 76, 36 वनडे में 64 और 10 टी20 में 16 विकेट उन्होंने लिए. वह निचले क्रम के एक उपयोगी बल्लेबाज भी रहे. टेस्ट में उनके चार अर्धशतक हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 84 है, जो उन्होंने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में टेस्ट में बनाया था.

