'वो छक्का था, भगवान ने हमारा...' T20 वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्या के हैरतअंगेज कैच को लेकर अंबाती रायडू का चौंकाने वाला खुलासा

Ambati Rayudu react on Suryakumar Yadav catch: अंबाती रायडू ने 2024 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्या की ओर से लिए कैच को लेकर सनसनीखेज़ खुलासा किया है और कहा है कि वह कैच छक्का हो सकती थी.

Ambati Rayudu big Statement on Suryakumar Yadav catch:
  • टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव ने बाउंड्री के पास एक शानदार कैच पकड़कर भारत को जीत दिलाई थी
  • अंबाती रायडू ने बताया कि सूर्यकुमार का कैच असल में छक्का हो सकता था क्योंकि बाउंड्री रस्सी पीछे खिसकी हुई थी.
  • बाउंड्री की रस्सी को कैमरों के लिए पीछे किया गया था जिससे ब्रॉडकास्टर्स को बेहतर दृश्य मिल सके . कैच संभव हुआ.
Ambati Rayudu on Suryakumar Yadav catch: टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में सूर्यकुमार यादव ने बाउंड्री के निकट एक बेहतरीन कैच लेकर भारत को खिताब दिलाया था. उस कैच की तुलना कपिल देव के 1983 वर्ल्ड कप में लिए गए कैच से हुई थी. सूर्यकुमार यादव  के उस कैच के दम पर भी भारतीय टीम खिताब जीतने में सफल रही. वहीं, अब भारत के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायडू ने 2024 टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल में सूर्या की ओर से लिए कैच को लेकर सनसनीखेज़ खुलासा किया है और कहा है कि वह कैच छक्का हो सकती थी.

बता दें कि सूर्या ने हार्दिक पंड्या की गेंद पर डेविड मिलर का बाउंड्री के पास हैरतअंगेज कैच लपका था. उस कैच को लेकर रायडू ने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट  में  बात की है और उस कैच को छक्का बताया है.  रायडू ने इस बारे में कहा कि, "सूर्या ने जहां पर कैच लपका था वहां की बाउंड्री पीछे खिसकी हुई, दरअसल, वहां, की बाउंड्री की रस्सी को कैमरे लगाने के लिए पीछे किया गया था. हम लोगों ने तो देखा है, यदि वह बाउंड्री की रस्सी पीछे नहीं होती तो शायद वह छक्का हो सकता था लेकिन उस दिन भगवान हमारे साथ था. इसलिए ऐसा हुआ और सूर्या ने वह कैच लपका."

अंबाती रायडू ने आगे ये भी कहा कि, "सूर्या ने कमाल का कैच लपका था. वह कैच बिल्कुल क्लिन था. लेकिन ये था कि बाउंड्री की रस्सी को पीछए किया गया था, जिससे ब्रॉडकास्टर्स को दिखे कि क्या चल रहा है. उन्होंने कैमरे लगाने के लिए बाउंड्री रॉप को पीछे किया था".

सोशल  मीडिया पर रायडू का यह बयान खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि सूर्या ने मिलर का आखिरी ओवर में यह कैच लपका था. भारत ने यह मैच 7 रन से जीता था. साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे लेकिन मिलर के कैच आउट होते ही भारत ने ऐतिहासिक मैच जीतकर दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी. 

